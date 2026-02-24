Safranbolu'da tek: Baba mirasını yaşatıyor! 'Kış gelmeden 2 ay önce gelirlerdi, şimdi gelmiyorlar'

KIŞIN YÜZLERCE SATTIĞI SOBADAN ŞİMDİ 10-20 TANE SATABİLİYOR

Bazı arkadaşlarının mesleklerini değiştirdiğini aktaran Ersin, şöyle devam etti:

"Kimisi çatı aktarma işlerine başladı. O işler daha revaçta olduğu için o mesleklere döndüler. Çarşıda tek sobacı olarak biz varız. Mesleğimin sürdürülmesini isterdim. Bizden sonra devam edilmesini, gençlerin tercih etmesini isterdim ama gençler bunu nedense tercih etmiyorlar. Bizim meslek de bitmek üzere olduğu için genelinde her yer doğal gaz oldu. Talepler düştü. Önceden 400-500 soba satardık kış sezonunda, şimdi 10-20 sobaya kadar düştü satışlarımız."