HABERLERGündem Haberleri

Safranbolu'da tek: Baba mirasını yaşatıyor! 'Kış gelmeden 2 ay önce gelirlerdi, şimdi gelmiyorlar'

Güncelleme Tarihi:

#Safranbolu#UNESCO Dünya Mirası#Kış Hazırlıkları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 14:09

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin son sobacısı 61 yaşındaki Vural Ersin, çırak bulamadığı mesleğinde ürünlerine rağbet azalsa da 42 yıllık baba mirasını yaşatmaya çalışıyor. "Talepler düştü. Önceden 400-500 soba satardık kış sezonunda, şimdi 10-20 sobaya kadar düştü satışlarımız." diyen Ersin, eskiden çevre ilçelerdeki pazarlara soba satmaya gittiklerini, vatandaşlarınsa kış gelmeden 2 ay önce sobalarını tedarik ettiğini anlattı.