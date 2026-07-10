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Safiye Soyman'ın mezuniyet gururu! Torunu Ali üniversiteyi bitirdi

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#Ünlülerin Çocukları Nereden Mezun#Safiye Soyman#Mustafa Sandal
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 10:53

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, torunu Ali'nin üniversiteden mezun olmasının sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.