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Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman son hali ile gündem oldu

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Yılların eskitemediği usta isimlerden Safiye Soyman, son günlerde yeni imajı ile çok konuşuluyor. Saçlarının çok yıkamaktan döküldüğünü ve bu yüzden imaj değişikliğine gittiğini söyleyen Soyman merak konusu oldu. Peki, Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Safiye Soyman şarkıları ve son hali...

1/3Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında, nereli Safiye Soyman son hali ile gündem oldu

Son günlerde katıldığı televizyon programlarında şarkılarını seslendiren sanatçı Safiye Soyman son hali ile de merak konusu oldu. Katıldığı 2. Sayfa programında yeni imajından bahseden Soyman, sürekli yıkamak zorunda kalmamak için bu değişikliği yaptığını söyledi. İşte SAfiye Soyman son hali ve merak edilenler...

2/3Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında, nereli Safiye Soyman son hali ile gündem oldu

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi.

Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

3/3Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında, nereli Safiye Soyman son hali ile gündem oldu

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile beraberdir.

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