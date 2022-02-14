Müge Anlı'ya konu olan Safiye Çallı olayı nedir? Cüneyt Demiral kimdir? Bir kez daha dolandırıldı

Dolandırdığı sevgilisi arabasını ve parasını Safiye'ye geri verdi.

Müge Anlı, talihsiz kadının mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı. Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan Cüneyt'in babası Kemal Demiral ise, "Oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul ederek "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi. Safiye Çallı'nın canlı yayına çıkmasının ardından Cüneyt Demiral elindeki parayı ve arabayı Safiye'ye vereceğini söyledi. Türkücü Cüneyt Demiral, bugün programa geldi. Yanında Safiye'den aldığı paralarla satın aldığı araba ve 80 bin lirayı para getiren Cüneyt gündeme Noter huzurunda aracı devretti. Cüneyt bir hafta boyunca müge Anlı'ya katılan Safiye'nin dolandırıcılık iddialarına ise, "Safiye beni kurban etti" diyerek savunmada bulundu.