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Müge Anlı'ya konu olan Safiye Çallı olayı nedir? Cüneyt Demiral kimdir? Bir kez daha dolandırıldı

#Safiye Çallı#Cüneyt Demiral#Cüneyt Demiral Kimdir

Türkücü sevgilisi tarafından dolandırılan Safiye Çallı yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Yeniden Cüneyt Demiral ile görüşen Çallı, tekrar 20 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Açıklamalar ardından olayın detayları yeniden gündeme geldi. Peki, Müge Anlı'ya konu olan Safiye Çallı olayı nedir? Cüneyt Demiral kimdir?

1/5Müge Anlıya konu olan Safiye Çallı olayı nedir Cüneyt Demiral kimdir Bir kez daha dolandırıldı

Geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti.

2/5Ankara ve Ordudaki evini sevgilisi için satmıştı

Ankara ve Ordu'daki evini sevgilisi için satmıştı

Ankara'da yaşayan Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktalamıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı. Cüneyt, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı Safiye Çallı'ya Ankara ve Ordu'daki iki evini sattıran Cüneyt Demiral daha sonra aldığı paralarla ortadan kayboldu. Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi.

3/5Dolandırdığı sevgilisi arabasını ve parasını Safiyeye geri verdi.

Dolandırdığı sevgilisi arabasını ve parasını Safiye'ye geri verdi.

Müge Anlı, talihsiz kadının mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı. Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan Cüneyt'in babası Kemal Demiral ise, "Oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul ederek "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi. Safiye Çallı'nın canlı yayına çıkmasının ardından Cüneyt Demiral elindeki parayı ve arabayı Safiye'ye vereceğini söyledi. Türkücü Cüneyt Demiral, bugün programa geldi. Yanında Safiye'den aldığı paralarla satın aldığı araba ve 80 bin lirayı para getiren Cüneyt gündeme Noter huzurunda aracı devretti. Cüneyt bir hafta boyunca müge Anlı'ya katılan Safiye'nin dolandırıcılık iddialarına ise, "Safiye beni kurban etti" diyerek savunmada bulundu.

4/5YENİDEN DOLANDIRILDI

YENİDEN DOLANDIRILDI

Evi ve arabasını aldıktan sonra yeniden Cüneyt ile görüşen Safiye Soylu, bir kez daha dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Soylu "Para lazım dedi, 20 bin lira çekeceğiz dedi, çektiğim parayı sayacağım bahanesiyle aldı ve bir daha geri vermedi. Aşk ve sevgi para doyurmuyor anladım." açıklamasında bulundu.

5/5Halk Müziği Ses ve Sahne Sanatçısı Çıktı

Halk Müziği Ses ve Sahne Sanatçısı Çıktı

Kendinden 15 yaş büyük sevgilisinden aldığı paralarla araba ve arsa alıp onu terk eden türkücünün Halk Müziği Ses ve Sahne Sanatçısı Cüneyt Demiral, sahne adıyla Akkuşlu Cüneyt çıktı. Daha önce 2 kez nikah masasına oturan türkücünün, başkalarını da defalarca aldattığı iddia edildi. Canlı yayına katılan Cüneyt Demiral, Safiye'nin mağduriyetini gidereceğinin sözünü verdi.

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