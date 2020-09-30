Safer ayının son çarşambası ne zaman? İşte tarih bilgisi!
Hicri aylardan biri olan safer ayında, özellikle bu ayın ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak duanın çok makbul olduğu söyleniyor. Vatandaşlar da geçtiğimiz günlerde başlayan 2020 safer ayında son çarşamba gününün tarihini sorguluyor. Peki, safer ayının ve çarşamba günü ne zaman?
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Muharrem ayından sonra ikinci ay olan safer ayında yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunun yanı sıra bu ayın ilk ve son çarşamba gününün tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. İşte, Safer ayının son çarşamba günü hakkında ayrıntılar...
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Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 17 Ekim tarihine denk gelecek.
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Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü ise 14 Ekim'de idrak edilecek.
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SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
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Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)