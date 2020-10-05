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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 18:44 | 

Safer ayı ne zaman bitiyor? İşte Safer ayının son çarşamba günü tarihi!

'Safer ayı ne zaman bitecek?' sorusu çok sayıda Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Hicri aylardan biri olan safer ayı için araştırmalarını hızlandıran vatandaşlar, bu ayın ne zaman biteceğini araştırırken bir yandan da bu ayın son çarşamba gününün tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek?

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Safer ayının ne zaman biteceği, son günlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk ve son çarşamba gününde edilen duaların oldukça makbul olduğuna inanılan safer ayı, hicri takvime göre ikinci sırada yer alıyor. İşte, 2020 safer sayının biteceği tarih ve safer ayının son çarşamba günü hakkında bilgi...

2SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK
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SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 17 Ekim tarihine denk gelecek.

3SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN
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SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü ise 14 Ekim'de idrak edilecek.

4SAFER AYINDA NELER YAPILMALI
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SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

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Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)

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