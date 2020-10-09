Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayının son çarşambası ne zaman idrak edilecek?
Safer ayı ne zaman bitecek sorusu ile özellikle son çarşamba gününü bekleyen pek çok kişinin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Safer ayı ne zaman bitecek sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan Müslümanlar, ibadetlerine buna göre şekil verecek. İlk ve son çarşamba gününde edilen duaların oldukça makbul olduğuna inanılan safer ayı, bu nedenle önem arz ediyor. Peki, safer ayının son çarşambası ne zaman olacak? İşte safer ayı ne zaman bitecek sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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1
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Safer ayı, İslam dini açısından önemli bir aydır. Safer ayı, bazı hurafelere göre belaların musibet olduğu ay olarak bilinir. Safer ayı için ortaya çıkan hurafelere Hadis-i Şeriflerle açıklama getiren Hz. Muhammed (S.A.V), bu ayın sanıldığının aksine musibet ve belaları üzerine toplayan bir ay olmadığını anlatmaya çalışmıştır. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayının son çarşambası ne zaman idrak edilecek?
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SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Hicri aylardan biri olan safer ayı 18 Eylül 2020 tarihinde idrak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 17 Ekim tarihine denk gelecek.
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SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?
Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü ise 14 Ekim'de idrak edilecek.
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SAFER AYINDA NELER YAPILIR?
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)