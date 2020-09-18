Safer ayı duası nasıl okunur? İşte safer ayı duası ile ilgili bilgiler

Safer ayı duası araştırılan konular arasında yer alıyor. Safer ayı 2020 yılında 18 Eylül'de başladı. Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan bu ayın uğursuz olduğu anlayışının dinimizde yeri bulunmuyor. Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. İşte bu ay içerisinde okunan dua ile ilgili bilgiler



SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VAR MIDIR?



Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).



Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.