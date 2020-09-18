Safer ayı duası nasıl okunur? İşte safer ayı duası ile ilgili bilgiler
Safer ayı duasının okunuşu ile ilgili bilgiler yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2020 yılında safer ayı 18 Eylül'de başladı. Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup, dinimizde yeri yoktur. İşte safer ayı duası ile ilgili bilgiler
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Safer ayı duası araştırılan konular arasında yer alıyor. Safer ayı 2020 yılında 18 Eylül'de başladı. Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan bu ayın uğursuz olduğu anlayışının dinimizde yeri bulunmuyor. Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. İşte bu ay içerisinde okunan dua ile ilgili bilgiler
SAFER AYINDA OKUNACAK DUA VAR MIDIR?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
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SAFER AYI DUASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Bazı kaynaklara göre Safer ayında şu dualar okunmalıdır:
Bismillâhirrahmânirrahîm: Allah’ım; hamd ve şükür Sana mahsustur! Minnetim Sana’dır! Ben Senin kulunum; ve ben bundan dolayı huzurluyum! Nefsimi, dînimi, dünyamı, âhiretimi, işlerimin sonunu ve amelimi Sana emânet ediyorum. Bütün Muhammed (asm) ümmetini Senin gücünün, havlinin, kudretinin ve kuvvetinin şiddetinden, Sana emânet ediyorum! Muhakkak Sen, emâneti koruyansın; hükmü nâfiz olansın; kazâsı gâlib olansın!
Safer ayı duası Arapça okunuşu
Yâ Ahkeme’l-Hâkimîn ve yâ Esrae’l-Hâsibîn ve yâ Ekrame me’mûlin ve ecvede mes’ûlin yâ Hayyu yâ Kayyûmu yâ Kadîmü yâ Ferdu yâ Vitru yâ Ehadu yâ Samedu yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfüven ehad! Yâ Azîzu Yâ Vehhâbu Salla’llâhu alâ hayr-i halkıhî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în! Âmin!