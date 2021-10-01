Şafak Sezer ile kızı alışverişte... Babasının boyuna yetişti!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Babasını yalnız bırakmaz'
Şafak Sezer önceki gün kızı Sudem ile Vadistanbul’da alışveriş yaparken görüntülendi. Sezer, “Canım kızım ile alışverişlere beraber gitmeye başladık. Babasını hiçbir zaman yalnız bırakmaz” dedi. Oyuncu, yakında yeni sinema filminin çekimlerinin başlayacağını söyledi.
2
Prova zamanı
Bülent Ersoy, modacısı Pınar Kerimoğlu’nu geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaki mağazasında ziyaret etti. Hem sahnede hem de programında Kerimoğlu’nun tasarımlarını giyen sanatçı, ziyaret sırasında elbise provası da yaptı.
3
Liseli Hande
Azerbaycan markası Aeedam by Zara Aida Yeganova’nın “Revival” adlı yeni koleksiyonunun tanıtımı, Nişantaşı’nda ünlü isimlerin katılımıyla yapıldı. Davetliler arasında şarkıcı Hande Yener ve modacı Hakan Akkaya da vardı.Hakan Akkaya, 20 bin liralık Versace marka botları ve kıyafet seçimiyle dikkat çeken Hande Yener’e övgüler yağdırdı: “Hande Yener Türkiye’nin en stil sahibi pop ikonudur. Baksanıza fiziğine. Bugün de ayrıca liseli. Ona her şey yakışıyor.”
4
Eşime çok âşığım
“Hadi Yine İyisin”, “Seninle Ölürüm”, “Kendine Gel” ve “Duman Oldum” şarkılarıyla 90’larda pop müziğe damga vuran Tayfun Duygulu, önceki gün eşi Tuğçe Duygulu ile City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Şarkıcı, “Yakında single’ım çıkacak. Eşime yazdığım bir aşk şarkısı bu” dedi. Duygulu, “Yıllar geçmesine rağmen hiç değişmemişsiniz” diyen muhabirlere de “Aşktan. Eşime çok âşığım” diye yanıt verdi.
5
Harika iş çıkardık
Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Ece Yüksel ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünde yer aldığı “Aşk 101” final sezonu ile seyircisiyle buluştu. Dizinin oyuncuları önceki akşam hayranlarıyla dijital etkinlikte bir araya geldi. Oyuncular, “Harika iki sezon oldu. Çok güzel insanlarla tanıştık. Gurur duyuyoruz çünkü harika iş çıkardık. Herkes birbirine sevgiyle yardımcı oldu. Duygusal bir gece yaşıyoruz. Bir yandan da birlikte olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. (Sayit DURMAZ)
6
Sevgililer fuarda
Oyuncu çift Özgü Kaya ve Burak Serdar Şenal, önceki gün Zorlu PSM’de gerçekleşen SB Perakende Fuarı’nda görüntülendi. Sevcan Bakır’ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda muhabirlere poz veren çift, soruları da yanıtladı. Kıyafet ve aksesuvar konusunda hassas olduğunu ifade eden Özgü Kaya, “Çanta en önem verdiğim aksesuvar. Olmazsa olmazım desem yeridir” diye konuştu
7
Tiyatroda yeni sezon açıldı
“AMADEUS”, yeni tiyatro sezonunun açılışını yaptı. Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliği ile sahnelenen oyun, önceki gün Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”u izleyenler günün sonunda tiyatro ekibini ayakta alkışladı. Selçuk Yöntem, “Bizi yalnız bırakmadıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.
8
22 ay sonra sahneye dönüyor
SILA pandemi nedeniyle ayrı kaldığı sahnelere 22 ay sonra dönüyor. Son konserini 6 Aralık 2019’da Volkswagen Arena’da veren ve kısa süre sonra başlayan pandemi nedeniyle konser yapmayan sanatçı, Türkiye turnesine çıkıyor. Şarkıcının konser maratonu, bugün memleketi İzmir’de başlıyor. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konserin ardından Sıla, 5 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluşacak. 6 Ekim’de Gaziantep, 13 Ekim’de Ankara’da sahneye çıkacak olan Sıla, 15 Ekim Cuma akşamı ise Zorlu PSM’de sevilen şarkılarını seslendirecek.
9
1 günde 2 şarkı
Bilal Sonses, yeni single’ı “Söz Verdim” ile akustik olarak hazırladığı “İhtiyacım Var”ı aynı gün çıkardı. Her iki şarkı da Babba Media ve DMC etiketiyle yayınlandı. Söz ve müziğine Ufuk Şenpire’nin imza attığı “Söz Verdim”in düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Klip ise Ahmet Can Tekin’in yönetmenliğinde Sakarya’da çekildi.
10
Kafe zinciri kuracak
Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, İstanbul Akaretler’de IL Chiato adlı bir kafe açtı. Oyuncu ve müzisyen Mert Özgüven’le ortaklık kuran futbolcunun hedefi, farklı semtlerde açacağı şubelerle bir kafe zinciri oluşturmak. IL Chiato’nun Mert Özgüven’in şefliğinde oluşturulan menüsünde Belçika çikolatası ile hazırlanan pastalar, kekler ve Brezilya’dan getirtilen kahveler bulunuyor