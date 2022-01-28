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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş’ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken#Beşiktaş

Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken ile evliydi ve 2 çocuk babasıydı. Erken, eşi ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan paylaşmıştı. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/4Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı Ece Erkenin eşi ve Beşiktaş’ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ölüm haberinin arından gündeme geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. 1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

2/4ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

3/4Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı Ece Erkenin eşi ve Beşiktaş’ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

,Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

4/4Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı Ece Erkenin eşi ve Beşiktaş’ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

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#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken#Beşiktaş