Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
Piyasalar merakla bekliyordu Fed önemli faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed önemli faiz kararını açıkladı#FED
Vitor Pereira sessizliğini bozdu Adada ortalığı karıştıran görüşme sonrası...Vitor Pereira sessizliğini bozdu! Ada'da ortalığı karıştıran görüşme sonrası...#Vitor Pereira
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybettiEski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
ABDden flaş Türkiye mesajı: NATOnun vazgeçilmez bir müttefikidirABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir#Jeff Flake
Bomba gibi patladı Evi gören gözlerine inanamadıBomba gibi patladı! Evi gören gözlerine inanamadı#Patlama
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldiRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldi#Rusya
Danimarkadan tarihi adım Covid-19u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldıDanimarka'dan tarihi adım! Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı#Danimarka
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Kovid-19da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyorKovid-19'da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İngilterede Johnson krizi Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddettiİngiltere'de Johnson krizi! Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddetti#Boris Johnson
Gamzenin şüpheli ölümünde flaş gelişme: TutuklandılarGamze'nin şüpheli ölümünde flaş gelişme: Tutuklandılar!#Gamze Sakallıoğlu
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken#Beşiktaş

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Ünlü sunucu ile 2021 yılında nikah masasına oturan eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ölüm haberinin arından gündeme geldi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. 1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

2/4ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

3/4Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

,Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

4/4Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı Ece Erkenin eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken#Beşiktaş