Safa Sarı kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Safa Sarı hakkında bilgiler...

Aslen Ordu Ünyeli olan Safa Sarı, 22 Haziran 1992 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi. Çocukluğu sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti.
Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak salan Safa Sarı, lise eğitimini Kaynarca Şevket Sabancı Lisesinde tamamladı, lise yıllarında tiyatro kulübünde aktif olarak yer aldı. 2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak finale kadar yükselmeyi başaran Safa Sarı, 2015 senesinde Bana Baba Dedi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Daha sonra Organize İşler Sazan Sarmalı adlı filmde Naim Kulunç karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Günümüzde ise Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 programında rol almaktadır.