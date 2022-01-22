Safa Sarı kimdir, kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler Safa Sarı hakkında bilgiler...

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak salan Safa Sarı, lise eğitimini Kaynarca Şevket Sabancı Lisesinde tamamladı, lise yıllarında tiyatro kulübünde aktif olarak yer aldı. 2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak finale kadar yükselmeyi başaran Safa Sarı, 2015 senesinde Bana Baba Dedi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.