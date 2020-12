Bir döneme damga vurdu! Sadettin Teksoy şimdi ne yapıyor?

Her yayınlandığında izlenme rekorları kırdı ◊ İkonik program “Teksoy Görevde”nin başlangıcı nasıldı?



- 1992 yılında televizyona özel haber muhabiri olarak transfer oldum. Yaptığım haberler ana haberde 3 ila 5 dakika arasında yer alıyordu. O dönem RTÜK olmadığından haberlerimin arasına reklam giriyordu. Program teklifi geldi ve 1994’de “Teksoy Görevde” yayına girdi.



◊ Programda sizi en çok etkileyen haber hangisiydi?

- Ekranlarda her yayınlandığında izlenme rekorları kıran, televizyon tarihinin unutulmazları arasında gösterilen programlara imza attım. Halen yaptığım işlerin taklit ve benzerlerini ısıtıp ısıtıp sunuyor. Yaptığım her iş kendine ait bir özgünlüğe sahip olan düşünce ve emek ürünüydü. Artık bir klasik haline gelen “Gizemli Antik Mısır”, “Soğuğun Kalbine Yolculuk” adlı Kutuplar belgeseli ve Afrika’nın tehlikeli ormanlarındaki Pigme kabileleriyle yaptığım belgeseller benim için büyük bir öneme sahiptir.