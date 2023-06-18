Geleceği için büyük bir zorlukla ve çabayla çalışan milyonlarca aday bu hafta düzenlenen YKS oturumlarında ter döküyor. TYT puanı ile hangi bölümlere girilir? sorusu da bu bağlamda merak ediliyor. YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye tüm adaylar katılım gösterirken AYT’ye ise herkes girmiyor. Peki, Sadece TYT puanı ile tercih yapılır mı? AYT girmeyen tercih yapabiliyor mu? İşte YKS TYT puanı ile alan bölümler…