MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSadece tıklıyorlar! Milyonlarca dolar kazanıyorlar
GeriEkonomi Sadece tıklıyorlar! Milyonlarca dolar kazanıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 09:07 | 

Sadece tıklıyorlar! Milyonlarca dolar kazanıyorlar

Sosyal medyada ürün tanıtımı yaparak servetlerine servet katan ünlülerin sayısı her geçen gün artıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sosyal medyayı para kazanma aracı olarak gören ünlüler firmalarla yaptıkları anlaşmalar kapsamında ürün tanıtımları gerçekleştiriyor.

2
Abone Olgoogle-news

Bunun karşılığında ise ünlülere para aktarımı gerçekleştiriliyor.

İşte 2019 yılında Instagram’dan en çok para kazanan ünlüler…

3
Abone Olgoogle-news

Kylie Jenner

Gönderi başına 1.2 milyon dolar

4
Abone Olgoogle-news

Ariana Grande

Gönderi başına 996 bin dolar

5
Abone Olgoogle-news

Cristiano Ronaldo

Gönderi başına 975 bin dolar

6
Abone Olgoogle-news

Kim Kardashian

Gönderi başına 910 bin dolar

7
Abone Olgoogle-news

Dwayne Johnson

Gönderi Başına 882 bin dolar

8
Abone Olgoogle-news

Selena Gomez

Gönderi başına 866 bin dolar

9
Abone Olgoogle-news

Beyonce

Gönderi başına 785 bin dolar

10
Abone Olgoogle-news

Taylor Swift

Gönderi başına 748 bin dolar

11
Abone Olgoogle-news

Neymar

Gönderi başına 722 bin dolar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi