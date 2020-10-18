Sadece tıklıyorlar! Milyonlarca dolar kazanıyorlar

Sosyal medyayı para kazanma aracı olarak gören ünlüler firmalarla yaptıkları anlaşmalar kapsamında ürün tanıtımları gerçekleştiriyor.Bunun karşılığında ise ünlülere para aktarımı gerçekleştiriliyor. İşte 2019 yılında Instagram’dan en çok para kazanan ünlüler…Kylie Jenner Gönderi başına 1.2 milyon dolarAriana Grande Gönderi başına 996 bin dolarCristiano Ronaldo Gönderi başına 975 bin dolarKim Kardashian Gönderi başına 910 bin dolarDwayne Johnson Gönderi Başına 882 bin dolarSelena Gomez Gönderi başına 866 bin dolarBeyonce Gönderi başına 785 bin dolarTaylor Swift Gönderi başına 748 bin dolarNeymar Gönderi başına 722 bin dolar