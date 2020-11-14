Sadece 203 adet üretildi! 230 bin liraya satıyor

Anadol markası tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği üzerine üretilen Böcek modelinin kalan örneklerinden birisi satışa çıktı.
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Amasya’da bulunan 1975 model ‘Anadol Böcek’ marka/model klasik otomobil sahibi tarafından 230 bin liraya satışa çıkarıldı.
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1977 yılından bu yana kullandığı aracının tıkır tıkır çalıştığını belirten sahibi Tunç Uyarer, “Aracıma 200 bin lira teklif ettiler.
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230 bin lira istiyorum. 229 bin liraya bile vermem” diye konuştu.
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Önünde uğur böceği amblemi bulunan 45 yıllık aracını görüp şaşkın şaşkın bakan çocukların golf aracı sandığını anlatan 62 yaşındaki Uyarer, üretildiği dönemden bu yana çok az sayıda kaldığı için klasik araç tutkunlarının ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.
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Sadece 203 tane üretilen Anadol Böcek klasik otomobil olarak değerlendiriliyor.
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Araç, başlangıçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği doğrultusunda geliştirilmiş olup Volkswagen Buggy modeli ile benzerlikler taşımasına karşın, konsept ve karakteristik olarak farklı bir tasarıma sahip.