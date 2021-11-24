Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Aslı Orcan dizileri

ASLI ORCAN KİMDİR?

Aslı Orcan 27 Mayıs 1980 tarihinde Aydın'da doğdu. 1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar  Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.



Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş, Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Aslı Orcan'ın rol aldığı diziler arasında Medcezir, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura ve Kara Yazı da bulunuyor. Aslı Orcan, 2014 yılında Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir kızı bulunuyor.