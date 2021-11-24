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Hayat
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 13:15 | 

Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Aslı Orcan dizileri

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'e yeni sezonda Leyla karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Aslı Orcan'ın hayatı ve dizileri merak konusu oldu. Sadakatsiz dizisinde hafızasını kaybeden Aras'ın eşi olarak izleyici karşısına çıkan Leyla karakterinin Asya ile mücadelesi gelecek bölümlerde ekrana taşınacak. Peki, Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen Aslı Orcan dizileri...

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Sadakatsiz dizisi ikinci sezonu ekranlarda yeni karakterleriyle merak uyandırmaya devam ediyor. Diziye yeni dahil olan Sadakatsiz Leyla karakteri de bunlardan biri. Sadakatsiz'in Leyla'sı olarak takipçileriyle buluşan Aslı Orcan'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte SAdakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan hakkında merak edilenler...
2ASLI ORCAN KİMDİR

ASLI ORCAN KİMDİR?

Aslı Orcan 27 Mayıs 1980 tarihinde Aydın'da doğdu. 1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar  Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.

Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş, Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Aslı Orcan'ın rol aldığı diziler arasında Medcezir, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura ve Kara Yazı da bulunuyor. Aslı Orcan, 2014 yılında Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir kızı bulunuyor.
3ASLI ORCAN DİZİLERİ

ASLI ORCAN DİZİLERİ

Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)

Hekimoğlu (2003)

Burçak Tarlası (2004)

Çapkın (2005)

Sensiz Olmuyor (2005)

Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin

İki Yabancı (2007) - Rana

Yemin (2007-2008) - Yeşim

Ateş ve Barut (2008) - Yonca

Cam Kırıkları (2009) - Emel

Aile Saadeti (2009) - Marika

Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık

Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola

Medcezir (2014-2015) - Deniz

Bana Sevmeyi Anlat (2016) - Berna

Kara Yazı (2017) - Elif

Kahraman Babam (2021) - Ayşe

Sadakatsiz (2021) - Leyla
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