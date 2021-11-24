Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Aslı Orcan dizileri
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'e yeni sezonda Leyla karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Aslı Orcan'ın hayatı ve dizileri merak konusu oldu. Sadakatsiz dizisinde hafızasını kaybeden Aras'ın eşi olarak izleyici karşısına çıkan Leyla karakterinin Asya ile mücadelesi gelecek bölümlerde ekrana taşınacak. Peki, Sadakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen Aslı Orcan dizileri...
Sadakatsiz dizisi ikinci sezonu ekranlarda yeni karakterleriyle merak uyandırmaya devam ediyor. Diziye yeni dahil olan Sadakatsiz Leyla karakteri de bunlardan biri. Sadakatsiz'in Leyla'sı olarak takipçileriyle buluşan Aslı Orcan'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki Aslı Orcan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte SAdakatsiz'in Leyla'sı Aslı Orcan hakkında merak edilenler...
ASLI ORCAN KİMDİR?
Aslı Orcan 27 Mayıs 1980 tarihinde Aydın'da doğdu. 1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.
Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş, Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Aslı Orcan'ın rol aldığı diziler arasında Medcezir, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura ve Kara Yazı da bulunuyor. Aslı Orcan, 2014 yılında Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir kızı bulunuyor.
Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş, Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Aslı Orcan'ın rol aldığı diziler arasında Medcezir, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura ve Kara Yazı da bulunuyor. Aslı Orcan, 2014 yılında Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir kızı bulunuyor.
ASLI ORCAN DİZİLERİ
Sır Kapısı / Sırlar Dünyası (2002)
Hekimoğlu (2003)
Burçak Tarlası (2004)
Çapkın (2005)
Sensiz Olmuyor (2005)
Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin
İki Yabancı (2007) - Rana
Yemin (2007-2008) - Yeşim
Ateş ve Barut (2008) - Yonca
Cam Kırıkları (2009) - Emel
Aile Saadeti (2009) - Marika
Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık
Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola
Medcezir (2014-2015) - Deniz
Bana Sevmeyi Anlat (2016) - Berna
Kara Yazı (2017) - Elif
Kahraman Babam (2021) - Ayşe
Sadakatsiz (2021) - Leyla
Hekimoğlu (2003)
Burçak Tarlası (2004)
Çapkın (2005)
Sensiz Olmuyor (2005)
Kaybolan Yıllar (2006) - Yasemin
İki Yabancı (2007) - Rana
Yemin (2007-2008) - Yeşim
Ateş ve Barut (2008) - Yonca
Cam Kırıkları (2009) - Emel
Aile Saadeti (2009) - Marika
Karadayı (2012 - 2013) - Serra Aşık
Kurt Seyit ve Şura (dizi) (2014) - Barones Lola
Medcezir (2014-2015) - Deniz
Bana Sevmeyi Anlat (2016) - Berna
Kara Yazı (2017) - Elif
Kahraman Babam (2021) - Ayşe
Sadakatsiz (2021) - Leyla