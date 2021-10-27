Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in banyo pozu sosyal medyada gündem oldu!
Sadakatsiz'in Derin'i olarak adını duyuran genç oyuncu Melis Sezen sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan başarılı oyuncu, duru güzelliğiyle dikkat çekerken, banyosundan paylaştığı bir fotoğraf karesiyle takipçilerinin ve ünlü isimlerin beğeni yağmuruna tutuldu. İşte, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in çok konuşulan paylaşımı...
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Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hayran kitlesini genişleten Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
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Güzel oyuncunun banyodan yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, Hamdi Alkan, Aslı Turanlı, Ahmet Cobain gibi ünlülerden güzel yorumlar aldı. İşte Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in yeni paylaşımı...
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Instagram’da 1 buçuk milyona yakın takipçisi olan Melis Sezen, sosyal medyada takipçilerine sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Melis Sezen son olarak da sosyal medyada banyoda ayna karşısında verdiği pozla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Sadakatsiz dizisi Derin karakteriyle hem eleştirilen hem de oyunculuğu ve güzelliğiyle hayran bırakan güzel oyuncu Melis Sezen, kusursuz fiziğiyle takipçilerinin yanı sıra ünlü isimlerden de tam not aldı.