Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Berkay Ateş'in sevgilisi ünlü isim!

Sadakatsiz'in Aras'ı olarak izleyiciden tam not alan Berkay Ateş, şimdilerde sevgilisi ile gündemdeki yerini koruyor. Ünlü oyuncu Berkay Ateş'in Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından biri ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte Berkay Ateş hakkında merak edilenler ve sevgilisi...