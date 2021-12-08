Sadakatsiz’in Aras’ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Berkay Ateş'in sevgilisi ünlü isim!
Fenomen dizi Çukur'dan sonra başka bir sevilen proje olan Sadakatsiz'le ününe ün katan Berkay Ateş oyunculuğu ve özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sadakatsiz'in Aras'ı olarak adından söz ettiren Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berkay Ateş'in sevgilisi o ünlü isim...
Sadakatsiz'in Aras'ı olarak izleyiciden tam not alan Berkay Ateş, şimdilerde sevgilisi ile gündemdeki yerini koruyor. Ünlü oyuncu Berkay Ateş'in Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından biri ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte Berkay Ateş hakkında merak edilenler ve sevgilisi...
Ünlü oyuncunun seti olmadığı dönemde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye salona gittiği öğrenildi. Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.
BERKAY ATEŞ KİMDİR?
Tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.