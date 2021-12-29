Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar kimdir, kaç yaşında, diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı tartışma yarattı!
Sadakatsiz dizisinde Ali karakterini canlandıran Alp Akar hakkında bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sadakatsiz 45.bölüm fragmanında Ali'nin hastaneye kaldırıldığını sahnenin ardından Alp Akar'ın diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Peki Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar kimdir, kaç yaşında, diziden ayrılıyor mu? İşte Alp Akar'ın oynadığı diziler ve merak edilenler...
Sadakatsiz'in Ali'si genç oyuncu Alp Akar dizide en çok konuşulan karakterler arasında yer alıyor. Sadakatsiz yeni bölümde hastaneye kaldırılan Alp Akar'ın diziden ayrılacağı konusu sosyal medyada gündem oldu. Peki, Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar kimdir, diziden ayrılıyor mu? İşte Alp Akat'ın hayatı ve dizileri...
SADAKATSİZ ALİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Her Çarşamba soluksuz izlenen Sadakatsiz yeni bölüm fragmanıyla yine gündem oldu. Dizide annesi Asya'nın Aras ile evlenmesine sıcak bakmayan Ali çeşitli yollara baş vurarak annesini bu ilişkiden vazgeçirmeye çalışıyordu. Sadakatsiz yeni bölümfragmanında ise Ali'nin hastaneye kaldırılmasının ardından kalbinin durması izleyicide Ali diziden ayrılıyor mu şüphesi yarattı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Sadakatsiz yeni bölümde Ali'nin akıbeti belli olacak.
ALP AKAR KİMDİR?
Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar, 2006 doğumlu. Canım Ailem dizisi ile ekran hayatına başlayan Akar birçok dizide rol almıştır.
Alp Akar’ın rol aldığı diziler arasında Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin bulunuyor.
Ünlü isim en son Doğduğun Ev Kaderindir’de Remzi karakterini canlandırmıştı.
Alp Akar’ın rol aldığı diziler arasında Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin bulunuyor.
Ünlü isim en son Doğduğun Ev Kaderindir’de Remzi karakterini canlandırmıştı.