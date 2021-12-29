Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar kimdir, kaç yaşında, diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı tartışma yarattı!

SADAKATSİZ ALİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Her Çarşamba soluksuz izlenen Sadakatsiz yeni bölüm fragmanıyla yine gündem oldu. Dizide annesi Asya'nın Aras ile evlenmesine sıcak bakmayan Ali çeşitli yollara baş vurarak annesini bu ilişkiden vazgeçirmeye çalışıyordu. Sadakatsiz yeni bölümfragmanında ise Ali'nin hastaneye kaldırılmasının ardından kalbinin durması izleyicide Ali diziden ayrılıyor mu şüphesi yarattı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Sadakatsiz yeni bölümde Ali'nin akıbeti belli olacak.