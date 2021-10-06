Sadakatsiz’deki Gönül kimdir, kaç yaşında? Gözde Seda Altuner hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisindeki Gönül karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Kanal D’nin başarılı dizisi Sadakatsiz’de Derin’in annesi olan Gönül karakterine Gözde Seda Altuner hayat veriyor. Peki, Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında?
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Sadakatsiz oyuncuları arasında yer alan Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun. Gönül karakteri ile beğeni toplayan Gözde Seda Altuner, 1982 doğumlu.
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GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
Gözde Seda Altuner, 1982 yılının haziran ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra birçok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.
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GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
2018 – Avlu
2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
2013 – Celal ile Ceren
2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)