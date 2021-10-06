MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSadakatsiz’deki Gönül kimdir, kaç yaşında? Gözde Seda Altuner hakkında bilgiler
GeriTelevizyon Sadakatsiz’deki Gönül kimdir, kaç yaşında? Gözde Seda Altuner hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 06 Ekim 2021 - 13:36 | 

Sadakatsiz’deki Gönül kimdir, kaç yaşında? Gözde Seda Altuner hakkında bilgiler

Sadakatsiz dizisindeki Gönül karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Kanal D’nin başarılı dizisi Sadakatsiz’de Derin’in annesi olan Gönül karakterine Gözde Seda Altuner hayat veriyor. Peki, Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sadakatsiz oyuncuları arasında yer alan Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun. Gönül karakteri ile beğeni toplayan Gözde Seda Altuner, 1982 doğumlu.

2GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 1982 yılının haziran ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra birçok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

3GÖZDE SEDA ALTUNERİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

2018 – Söz Vermiştin (Bilge)

2018 – Avlu

2018 – Street / Cadde (Kısa Film)

2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)

2013 – Celal ile Ceren

2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz (Pelin)

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Eşref Saati (Lütfiye)

2005 – Ev Hapsi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi