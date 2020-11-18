Melis Sezen: Derin’i parçalamak istiyorlar
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de başrolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaşan Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakterini anlattı. Dizide evli bir adamla aşk yaşayan bir kadını canlandıran Sezen, çok sert tepkiler aldığını söyledi ve ekledi: “Derin’i parçalamak istiyorlar.”
“Sadakatsiz”, BBC yapımı olan “Doctor Foster”dan uyarlandı. Dizinin orijinalini izlemiş miydiniz?
- Evet, bundan bir buçuk yıl önce “Doctor Foster”ı izlemiştim, çok da keyif almıştım.
◊ Derin karakterine nasıl hazırlandınız?
- Derin’in temeline inmeye çalıştım. Derin hakkında kendime sürekli sorular sordum, Derin olarak sohbet etmeye, ondan bir şeyler yazmaya çalıştım.
◊ Derin sıradan bir karakter olarak karşımıza çıkıyordu, ta ki özel hayatını öğreninceye kadar... Volkan ile ilişkisini senaryoda ilk okuduğunuzda ne düşündünüz?
- Öncelikle hiçbir karakterin sıradan olduğunu düşünmüyorum. (Gülüyor) Derin’in Volkan’la ilişkisini ilk okuduğumda tokat gibi çarpan şey, tabii ki durumun ne kadar yanlış olduğu.Fakat bu maalesef hayatta çok karşılaştığımız bir durum. Benim için bu noktada en önemli şey Derin’in çıkış noktasıydı. Yani Derin bu hikayedeki ikinci kadın, ama çoğu senaryoda gördüğümüz ve maalesef ki tabulaşmış kötü, para için entrika kuran bir kadın değil. Aksine yanlış kişiye aşık olmuş, hiç tahmin etmediği bir şekilde hamile kalmış biri. Henüz 24 yaşında, öyle toy ki mantığıyla değil tamamen duygularıyla hareket eden bir genç kız.
DERİN’İN YERİNDE OLAN ÇOK KADIN VAR
◊ Derin için yayınlanan her yeni bölümün ardından sosyal medyadan sert tepkiler geliyor. Hatta Caner Cindoruk her hafta “kulağım çınlıyor” diye tweet bile atıyor. Size bu zamana kadar gelen en sert tepki ne oldu?
- Ah evet! Tabii ki çok sert tepkiler alıyoruz. Özellikle sosyal medyada okuduğum yorumlarda genelde Derin’i parçalamak istiyorlar!
◊ Derin’i sevmeyenler kadar sevenler de var. Bunu neye bağlıyorsunuz?
- Çoğu kişi bunu itiraf etmek istemese de Derin’in yaşadıklarını yaşayan bir sürü kadın var. Onun duygusunda, sıkışmışlığında çok şey bulduklarını düşünüyorum.
◊ Bu dizinin sadakatsizi kim?
- Bu sorunun cevabı kesinlikle Volkan. Ama bana göre Asya’nın arkadaşları da Volkan kadar sadakatsiz.
EŞİNİ ALDATAN ERKEKTEN HER ŞEYİ BEKLERİM
◊ Sizce bu aşk nereye varır?
- Bana göre olacak iş değil! Eşini aldatan bir erkekten ben her şeyi beklerim. Adam sadakatsiz, o an kiminle birlikteyse onunla aşk yaşıyor. Hiç olacak iş değil!
◊ Çekimlerin yapıldığı Tekirdağ’da tepkiler nasıl?
- Çok güzel tepkiler alıyoruz, çok mutluyuz. Ben de Silivrili olarak Tekirdağ’a yakınım zaten. (Gülüyor)
◊ Önceden rol aldığınız “Sevgili Geçmiş” adlı dizide Deren, “Mucize 2: Aşk” filminde Beren rolüne hayat verdiniz. Şimdi de Derin isimli bir karakterle ekrandasınız... Canlandırdığınız karakterlerin isimlerinin bu kadar birbirine benzemesinin nedeni ne sizce?
- Hepsi de çok sevdiğim karakterler... Hepsi ruhumdan başka bir parça... Ben her şeyin birbiriyle bağlantısı olduğuna inanıyorum enerjisel olarak. Demek ki böyle olması gerekiyormuş, bana gelmiş. Bana çok şey katmışlar, sonsuz şükür.
◊ Uzun süredir Latin danslarıyla da ilgileniyorsunuz. Latin gecelerine katılmaya devam ediyor musunuz?
- Pandemiden dolayı Latin gecesi yapılamıyor artık ama dans etmeyi ne kadar özlediğimi anlatamam! En yakın zamanda sağlıkla kavuşmayı bekliyorum...
◊ Mesleğinizin yanında hobilerinizle de hayatınıza renk katıyorsunuz. Hedeflediğiniz bir hobi var mı?
- Bir dövüş sanatı öğrenmek istiyorum.
DUYGULARIM YOĞUN DA OLSA GEREKTİĞİNDE MANTIĞIMLA HAREKET EDERİM
◊ Aşk konusunda Derin’le ortak yönleriniz var mı? Burcu Oğlak, yükseleni Balık bir kişi olarak dehşetle izlediğinizi düşünüyorum aslında...
- Yükselenimi de biliyormuşsunuz! Evet, Oğlak ve Balık bir arada olunca bir tarafım tamamen mantığı, diğer tarafım da duygularımı ön plana çıkarıyor. Bu durum aslında birbirini dengelese de bazen çatışabiliyor bende. Derin’in kesinlikle su grubu olduğunu düşünüyorum! Bir taraftan da öyle aşık ki, insan aşık olunca aklı devre dışı kalırmış ya tam olarak onu yaşıyor. Hayatının neredeyse tek gerçeği haline dönüşmüş Volkan, onu öylesine seviyor ki kendisinin önüne koymuş, gözü hiçbir şey görmüyor. Ne zaman birini kendinizin önüne koyarsanız o zaman acı çekmeye mahkum olursunuz. Burada fedakarlık yapmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Derin’in bunu henüz bildiğini düşünmüyorum ama ben biliyorum. O yüzden duygularım ne kadar yoğun olursa olsun rahatsız edici bir durumda mantığımla hareket ederim ve duygularımı belli etmemeye çalışırım.
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