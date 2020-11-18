Melis Sezen: Derin’i parçalamak istiyorlar

DUYGULARIM YOĞUN DA OLSA GEREKTİĞİNDE MANTIĞIMLA HAREKET EDERİM ◊ Aşk konusunda Derin’le ortak yönleriniz var mı? Burcu Oğlak, yükseleni Balık bir kişi olarak dehşetle izlediğinizi düşünüyorum aslında...

- Yükselenimi de biliyormuşsunuz! Evet, Oğlak ve Balık bir arada olunca bir tarafım tamamen mantığı, diğer tarafım da duygularımı ön plana çıkarıyor. Bu durum aslında birbirini dengelese de bazen çatışabiliyor bende. Derin’in kesinlikle su grubu olduğunu düşünüyorum! Bir taraftan da öyle aşık ki, insan aşık olunca aklı devre dışı kalırmış ya tam olarak onu yaşıyor. Hayatının neredeyse tek gerçeği haline dönüşmüş Volkan, onu öylesine seviyor ki kendisinin önüne koymuş, gözü hiçbir şey görmüyor. Ne zaman birini kendinizin önüne koyarsanız o zaman acı çekmeye mahkum olursunuz. Burada fedakarlık yapmaktan bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Derin’in bunu henüz bildiğini düşünmüyorum ama ben biliyorum. O yüzden duygularım ne kadar yoğun olursa olsun rahatsız edici bir durumda mantığımla hareket ederim ve duygularımı belli etmemeye çalışırım.