Sadakatsiz’de Aras diziden ayrıldı mı? Berkay Ateş neden yok? İşte detaylar

Sadakatsiz Aras’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Sadakatsiz izleyicilerine konu ile ilgili açıklama yapım şirketi tarafından yapıldı. Medyapım tarafından yapılan açıklamada, ''Sevgili Berkay Ateş'e, Sadakatsiz dizisine ve Aras karakterine kattığı tüm güzellikler için teşekkür ediyoruz! Yeni projelerde görüşmek dileğiyle...'' denildi.