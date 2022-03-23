Sadakatsiz’de Aras diziden ayrıldı mı? Berkay Ateş neden yok? İşte detaylar

Sadakatsiz Aras’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Sadakatsiz izleyicilerine konu ile ilgili açıklama yapım şirketi tarafından yapıldı. Medyapım tarafından yapılan açıklamada, ''Sevgili Berkay Ateş'e, Sadakatsiz dizisine ve Aras karakterine kattığı tüm güzellikler için teşekkür ediyoruz! Yeni projelerde görüşmek dileğiyle...'' denildi.
Tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.
Çukur dizisinde Mahsun karakterini canlandırmıştır. En son Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.
2020- (Alev Alev)
2018 – Çukur
2018 – Gülizar
2016 – İstanbul Sokakları
2016 – Anne
2015 – Abluka
2013 – Yarım Kalan Mucize