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Sadakatsiz’de Aras diziden ayrıldı mı? Berkay Ateş neden yok? İşte detaylar

#Sadakatsiz#Sadakatsiz Aras#Berkay Ateş

Sadakatsiz dizisinde Aras karakterine Berkay Ateş hayat veriyor. Berkay Ateş, her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen iddialı diziye yeni sezonda dahil olmuştu. Sadakatsiz Aras’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu haline geldi. Peki, Sadakatsiz’de Aras diziden ayrıldı mı? Berkay Ateş neden yok?

1/3Sadakatsiz’de Aras diziden ayrıldı mı Berkay Ateş neden yok İşte detaylar

Sadakatsiz Aras’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Sadakatsiz izleyicilerine konu ile ilgili açıklama yapım şirketi tarafından yapıldı. Medyapım tarafından yapılan açıklamada, ''Sevgili Berkay Ateş'e, Sadakatsiz dizisine ve Aras karakterine kattığı tüm güzellikler için teşekkür ediyoruz! Yeni projelerde görüşmek dileğiyle...'' denildi.

2/3BERKAY ATEŞ KİMDİR

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.

Çukur dizisinde Mahsun karakterini canlandırmıştır. En son Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

3/3BERKAY ATEŞ’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

BERKAY ATEŞ’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020- (Alev Alev)

2018 – Çukur

2018 – Gülizar

2016 – İstanbul Sokakları

2016 – Anne

2015 – Abluka

2013 – Yarım Kalan Mucize

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#Sadakatsiz#Sadakatsiz Aras#Berkay Ateş