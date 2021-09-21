Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezon fragmanında Asya, ‘Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.’ diyor.



Volkan ise bir görüşmede, ‘Eşimle oğlum burada, İstanbul’dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ’da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep’i de alıp buraya geleceğim.’ diyor.



Fragmanın finalinde ise Derin’in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.