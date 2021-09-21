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GeriTelevizyon Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı
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Televizyon
Haber Giriş: 21 Eylül 2021 - 09:50 | 

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı

Sadakatsiz yeni sezon tarihi yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizinin sezon finaline girmesinin ardından gözler yeni bölümlere çevrildi. Sezon finalinde Asya ve Derin uçurumdan aşağıya düşmüştü. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm fragmanı

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Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz’in yeni sezon fragmanında Volkan ve Asya’nın yeniden beraber olduğu görülüyor. Asya, ‘Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.’ diyor. Sadakatsiz bu hafta Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizi 29 Eylül akşamı ekrana gelecek.

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SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezon fragmanında Asya, ‘Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.’ diyor.

Volkan ise bir görüşmede, ‘Eşimle oğlum burada, İstanbul’dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ’da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep’i de alıp buraya geleceğim.’ diyor.

Fragmanın finalinde ise Derin’in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

322 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

22 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

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18:45 Kanal D Haber

20:00 Yargı

22:45 Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı01:15 Yargı

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