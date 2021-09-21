Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı
Sadakatsiz yeni sezon tarihi yayınlanan fragman ile belli oldu. Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizinin sezon finaline girmesinin ardından gözler yeni bölümlere çevrildi. Sezon finalinde Asya ve Derin uçurumdan aşağıya düşmüştü. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm fragmanı
Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz’in yeni sezon fragmanında Volkan ve Asya’nın yeniden beraber olduğu görülüyor. Asya, ‘Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.’ diyor. Sadakatsiz bu hafta Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizi 29 Eylül akşamı ekrana gelecek.
2