Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?
Kanal D ekranlarının başarılı dizisi Sadakatsiz'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çarşamba günleri izleyicilerle buluşan Sadakatsiz dizisi sezon finaliyle hafızalara kazınmış, Asya ve Derin'in uçurumdan düştüğü anlar nefes kesmişti. Peki, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak, bu hafta yeni bölüm var mı?
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Birçok dizisinin sezonun açılışını yapmasıyla birlikte geçtiğimiz sezonun iddialı dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümleri de merak konusu oldu. Dizinin 2. sezonu için tanıtım ve tarih bilgisi henüz gelmedi ancak dizinin eylül ayının son haftalarında yeni sezonun açılışını yapması beklenşiyor.
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SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümüyle ilk sezonunu geride bırakmıştı. Final sahnesine Derin ve Asya'nın arabayla uçurumdan düştüğü anlar damga vurmuştu.
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Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmeye neden oldu. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüştü.