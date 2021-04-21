Sadakatsiz yeni bölümü için açıklama: Sadakatsiz yeni bölüm yok mu, neden yok, saat kaçta yayınlanıyor?
Sadakatsiz yeni bölümü için açıklama geldi. Çarşamba günleri izleyicilerle buluşan Sadakatsiz'in tekrarı Kanal D yayın akışında yer alıyor. Derin'den sonra Asya'nın da kaçırıldığı Sadakatsiz'in son bölümü 14 Nisan Çarşamba günü yayınlanmıştı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm yok mu, neden yok, saat kaçta yayınlanıyor?
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Covid-19 vakalarına rastlanması nedeniyle Sadakatsiz dizisi bu hafta ekranlarda yer almayacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 21 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de dizinin 26.bölümünün tekrar yayınlanacak. Sadakatsiz yeni bölümü içinse açıklama geldi. Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz 28 Nisan Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.
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Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz."Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere..." denildi.
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Dizinin yapım şirketi Med Yapım yaptığı açıklamada; "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz."
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya’nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya’yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin’i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir.
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Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen’e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Usta oyuncunun son durumunu eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından paylaştı. Işıl Sergen, ‘Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir. Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır " dedi.