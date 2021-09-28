Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm tarihi
Sadakatsiz dizisinin yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İlk sezonuyla çarşamba günlerine damga vuran Sadakatsiz 32. bölümüyle 2. sezonun açılışını yapacak. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm tarihi...
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Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz bu akşam başlıyor. Haziran ayında ilk sezonunu tamamlayan “Sadakatsiz”, 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de yeni sezonun ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor.
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Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul’da yeni bir başlangıç yapmıştır.Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ’da kalmıştır. Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır. Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır.
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Tüm bunlar yaşanırken Asya beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır. Sadakatsiz yeni sezonuyla Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!