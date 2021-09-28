Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? İşte Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm tarihi

Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul’da yeni bir başlangıç yapmıştır.Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ’da kalmıştır. Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır. Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır.