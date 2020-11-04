Kelebek Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 22:54 | 04 Kasım 2020 - 22:54

Sadakatsiz Turgay Güngör kimdir? Psikiyatr Turgay'ı canlandıran Kenan Ece'nin hayatı

Sadakatsiz dizisinin son bölüme damga vuran Kenan Ece, psikiyatr Turgay Güngör karakteriyle ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Asya’nın en zor anında karşısına çıkan Turgay Güngör ilerleyen bölümlerde Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak. Ünlü oyuncu Kenan Ece'nin hayat verdiği Turgay Güngör karakteri izleyenker tarafından merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz Turgay Güngör kimdir? İşte, Psikiyatr Turgay'ı canlandıran Kenan Ece'nin hayatı ve rol aldığı dizilerle ilgili ayrıntılar.