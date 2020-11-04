Sadakatsiz Turgay Güngör kimdir? Psikiyatr Turgay'ı canlandıran Kenan Ece'nin hayatı
Sadakatsiz dizisinin son bölüme damga vuran Kenan Ece, psikiyatr Turgay Güngör karakteriyle ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Asya’nın en zor anında karşısına çıkan Turgay Güngör ilerleyen bölümlerde Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak. Ünlü oyuncu Kenan Ece'nin hayat verdiği Turgay Güngör karakteri izleyenker tarafından merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz Turgay Güngör kimdir? İşte, Psikiyatr Turgay'ı canlandıran Kenan Ece'nin hayatı ve rol aldığı dizilerle ilgili ayrıntılar.
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Sadakatsiz Turgay Güngör karakteri izleyenlerin son bölümde dikkatini çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in son bölümünde başarılı bir psikiyatr olan Turgay Güngör Asya'ya olan ilgisi ile merak uyandırdı. Avlu, Güllerin Savaşı, Samanyolu, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü gibi dizi ve filmlerde oynayan oyuncu Kenan Ece ilerleyen performansı son bölüme de damga vurdu.
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SADAKATSİZ TURGAY GÜNGÖR KİMDİR?
Sevilen oyuncu Kenan Ece, psikiyatr rolüyle kadroya dahil oldu. Başarılı bir psikiyatr olan Turgay Güngör karakterine hayat verecek olan Kenan Ece, Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkacak. Ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak.
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KENAN ECE KİMDİR?
Kenan Cahit Ece 24 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika’da Davidson College’de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra dört yıl Dublin’de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy’de oyunculuk eğitimine devam etti.
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İrlanda’nın en köklü televizyon dizisi “Fair City”de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu “The Abbey”de çalıştı. Türkiye’ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli’nin yaptığı “Yüreğine Sor” filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur’dan Tiyatro’yu kurdu.
Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.