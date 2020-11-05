MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSadakatsiz son bölüm ardından gözler yeni fragmanda – Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
GeriTelevizyon Sadakatsiz son bölüm ardından gözler yeni fragmanda – Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 11:06 | 

Sadakatsiz son bölüm ardından gözler yeni fragmanda – Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisinin olaylı son bölümü ardından gözler yeni fragmana çevrildi. 4 Kasım’da yayınlanan Sadakatsiz son bölümüne Asya ve Mert’in otel sahnesi damga vurdu. İntikam planını harekete geçiren Asya’nın hamleleri dizi takipçilerini ekrana kilitledi. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz son bölümüyle yine adından söz ettirdi. Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz’in 4. Bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Asya’nın Volkan’ın arkadaşı Mert ile buluştuktan sonra yaptıkları heyecan dozunu arttırdı. Peki, Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak? Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak? Tüm bu soru işaretlerine yanıt arayanlar, Sadakatsiz 5. bölüm fragmanını bekliyor.

2
Abone Olgoogle-news

12 Kasım'da yayınlanacak Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

3SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Abone Olgoogle-news

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 4 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya ve Ali'nin, Derin, Haluk ve Gönül ile restorandaki sürpriz karşılaşmaları ipleri geriyor. Bu durumu fırsat bilen Asya, Derin'i rahatsız etmek için beklenmedik bir hamle yapıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Öte yandan Asya'nın son zamanlardaki davranışlarında farklılık sezen Volkan, bu durumu izlemeye başlıyor. Asya'dan şüphelenen Volkan, nasıl bir yol izleyecek? Bebeğini dünyaya getirme konusunda kararsızlık yaşayan Derin ise kimsenin hesaba katmadığı bir durumun içinde kalıyor. Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert ise Asya'nın intikam planının bir parçası olmak için harekete geçiyor. Peki Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi