Sadakatsiz son bölüm ardından gözler yeni fragmanda – Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öte yandan Asya'nın son zamanlardaki davranışlarında farklılık sezen Volkan, bu durumu izlemeye başlıyor. Asya'dan şüphelenen Volkan, nasıl bir yol izleyecek? Bebeğini dünyaya getirme konusunda kararsızlık yaşayan Derin ise kimsenin hesaba katmadığı bir durumun içinde kalıyor. Volkan'ın en yakın arkadaşı olan Mert ise Asya'nın intikam planının bir parçası olmak için harekete geçiyor. Peki Asya ve Mert iş birliği nasıl sonuçlanacak?