Sadakatsiz sezon finalinde nefes kesen anlar! Derin ve Asya uçurumdan düştü, ölecekler mi?
Kanal D ekranlarını sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam yayınlanan 31. Bölümle birlikte sezon finali yaptı. İzleyicilerin nefesleri tutarak izlediği uçurum sahnesinde pek çoğumuzun beklemediği bir sonla karşılaşıldı. Derin ve Asya uçurumdan düştü! Peki yeni sezonda neler olacak, Derin ve Asya ölecek mi?
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2 Haziran Çarşamba akşamı sezon finalini gerçekleştiren Sadakatsiz dizisinde yine yürekler ağızlara geldi. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı Sadakatsiz nefes kesen uçurum sahnesiyle ekranlara bu sezonluk veda etmiş oldu. Peki sezon finalinde eneler oldu, Derin ve Asya ölecekler mi? İşte dizide yer alan detaylar…
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SADAKATSİZ 31. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Asya, Derin’in hamile olmadığını herkese ilan ederken, Derin yine büyük bir soğukkanlılıkla evine gitti ve annesi Gönül hanıma uyumak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bu sırada Ali’nin doğum günü partisi gerçekleşirken, Volkan Asya’nın yanından bir an bile ayrılmadı. Doğum gününe Derin’in çağırdığı Asya’nın babasının sevgilisi Asya Hanım’da katılırken, Ali için verdiği hediyeyle duygusal anlar yaşattı. Asya’nın babasının saatini Ali’ye vermek isteyen Asya Hanım, ayrıca Derin için bir uyarıda bulundu.
Derin’in normal dışı tavırları, Asya Hanım’ın da dikkatini çeker ve bir uyarıda bulunur. “Asya! Derin’in tavırları bana birini hatırlattı” demesinden sonra, Derin’in kızı Zeynep’in de geleceğinin kendisi gibi olabileceğini düşünüp Asya derhal Derin’le konuşmaya gider.
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“DERİN BANA BİRİNİ HATIRLATIYOR”
Derin de Asya’nın konuşma teklifini kabul edince, uçurumun kenarına giderler ve Asya, babasıyla annesinin hikayesini anlatarak, “Senin de sonunu böyle görüyorum” der. Ancak uçurumda Derin’le birlikte gideceğinden habersizdir.
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Bu arada arka planda Volkan ve Derin’in tanışması anlatılırken, Derin de Asya’ya Volkan’la tanıştıkları yeri göstermek ve anlatmak için ikna eder. İşte uçuruma doğru yolculuk da burada başlar….
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DERİN VE ASYA UÇURUMDAN DÜŞTÜ
Derin, bir yanda tanışma hikayelerini anlatırken, Asya Volkan’ı arar ve Derin’in kontrolden çıktığını söyler. Sesleri duyan Volkan polisi arar ve Derin her ikisinin de telefonunu camdan atar. Volkan’nın polislere haber vermesine çok sinirlenen Derin, polisleri atlatır ve araba kontrolden çıkarak uçurumda takılı kalır. Bol çığlıklı sahnelerden sonra beklenmedik son olur ve Volkan’ın tam yetiştiği sırada araba uçurumdan yuvarlanır. İkisini de kaybeden Volkan, kendini kaybeder, kadınların arkasından bakakalır. Sezon finalinin sonunda, Asya’nın seslendirmesiyle hikayenin sona gelinmediği, henüz yeni başladığının sinyalleri verilmektedir. Sadakatsiz sezon finali bu sahneyle son bulurken, gelecek sezon için heyecan dorukta…