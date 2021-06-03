Sadakatsiz sezon finalinde nefes kesen anlar! Derin ve Asya uçurumdan düştü, ölecekler mi?

SADAKATSİZ 31. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU? Asya, Derin’in hamile olmadığını herkese ilan ederken, Derin yine büyük bir soğukkanlılıkla evine gitti ve annesi Gönül hanıma uyumak istediğini söyleyerek odasına çıktı. Bu sırada Ali’nin doğum günü partisi gerçekleşirken, Volkan Asya’nın yanından bir an bile ayrılmadı. Doğum gününe Derin’in çağırdığı Asya’nın babasının sevgilisi Asya Hanım’da katılırken, Ali için verdiği hediyeyle duygusal anlar yaşattı. Asya’nın babasının saatini Ali’ye vermek isteyen Asya Hanım, ayrıca Derin için bir uyarıda bulundu.



Derin’in normal dışı tavırları, Asya Hanım’ın da dikkatini çeker ve bir uyarıda bulunur. “Asya! Derin’in tavırları bana birini hatırlattı” demesinden sonra, Derin’in kızı Zeynep’in de geleceğinin kendisi gibi olabileceğini düşünüp Asya derhal Derin’le konuşmaya gider.