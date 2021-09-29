Sadakatsiz oyuncuları kimler konusu ne? İşte yeni sezon Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Sadakatsiz oyuncuları ve konusu dizinin yeni sezon ilk bölümü ile gündeme geldi. Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizisi Sadakatsiz'in 29 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul’da yeni bir başlangıç yaptı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisine katılan yeni oyuncu ise merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz oyuncuları kimler konusu ne? Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgiler.
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Sadakatsiz oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine topladı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisinde Volkan ve Asya'nın mutlu giden evliliklerinin, Derin'in hayatlarına girmesiyle değişmesi ve ayrıldıktan sonra yaşananlar anlatılıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği diziye Berkay Ateş yeni sezonda dahil oldu.
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SADAKATSİZ'E YENİ OYUNCU
Berkay Ateş, Sadakatsiz dizisi ile ekranlara geri dönüyor. En son Alev Alev dizisinde rol alan başarılı isim Anne dizisinde canlandırdığı Cengiz karakteri ile hafızalara kazınmıştı.
Tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.
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Çukur dizisinde Mahsun karakterini canlandırmıştır. En son Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.
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SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMİER?
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.
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SADAKATSİZ YENİ SEZON KONUSU
Dizinin ekrana gelen yeni sezon tanıtımları da ses getirdi. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.
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Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...