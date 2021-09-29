Sadakatsiz oyuncuları kimler konusu ne? İşte yeni sezon Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

SADAKATSİZ YENİ SEZON KONUSU Dizinin ekrana gelen yeni sezon tanıtımları da ses getirdi. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.