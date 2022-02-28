Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Dizinin Volkan’ı Caner Cindoruk’tan final açıklaması

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haluk’un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girdi. Yaşananlardan Aras’ı sorumlu tutan Selçuk’un hamlesi, Nil ve Selçuk’un arasında soğuk rüzgarlar estirdi.