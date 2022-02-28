Sadakatsiz ne zaman final yapacak? Dizinin Volkan’ı Caner Cindoruk’tan final açıklaması

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen ‘in yer aldığı Sadakatsiz dizisinden final haberi geldi. Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk, son 10 bölümlerinin kaldığını açıkladı. Cindoruk final haberini şu sözlerle duyurdu “Son düzlüğe girdik, bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı. Hikayenin hızlı zamanları.”
Dizide son olarak Melis Sezen’in canlandırdığı Derin karakterinin babası Haluk Güçlü geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hikayeye veda etmişti.
Haluk’un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girdi. Yaşananlardan Aras’ı sorumlu tutan Selçuk’un hamlesi, Nil ve Selçuk’un arasında soğuk rüzgarlar estirdi.