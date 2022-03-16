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Sadakatsiz ne zaman final yapacak?

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Sadakatsiz dizisi final için gün sayıyor. İkinci sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden Sadakatsiz’in final tarihi oyuncu kadrosundaki bir isim tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklamaya göre, Sadakatsiz finali için sayılı bölüm kaldı. Peki, Sadakatsiz ne zaman final yapacak?

1/3Sadakatsiz ne zaman final yapacak

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen ‘in yer aldığı Sadakatsiz dizisinden final haberi geldi. Dizide Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, son 10 bölümlerinin kaldığını açıkladı. Cindoruk final haberini şu sözlerle duyurdu “Son düzlüğe girdik, bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı. Hikayenin hızlı zamanları.”

2/3Sadakatsiz ne zaman final yapacak

Dizide son olarak Melis Sezen’in canlandırdığı Derin karakterinin babası Haluk Güçlü geçirdiği bir kalp krizi sonrasında hikayeye veda etmişti.

3/3SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya’nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya’nın aklına soktuğu şüphe Derin’i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya’nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacaktır?

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