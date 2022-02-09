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Sadakatsiz Melih neden yok, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz'in Melih komiseri Ali İl hakkında merak edilenler

#Sadakatsiz Melih#Sadakatsiz Melih Neden Yok#Ali İl

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Uzun süredir diziye Melih karakteri ile dahil olan ünlü oyuncu Ali İl'in Sadakatsiz'de yer almaması, kadrodan ayrılacak mı sorusunu beraberinde getirdi. Peki, Sadakatsiz Melih neden yok, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz'in Melih komiseri Ali İl hakkında bilgiler...

1/3Sadakatsiz Melih neden yok, diziden ayrıldı mı Sadakatsizin Melih komiseri Ali İl hakkında merak edilenler

Sadakatsiz'in Melih komiseri ve Bahar'ın eşi olarak tanınan başarılı oyuncu Ali İl'in tanıtımlarda yer almaması merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz'in Melih'i Ali İl diziden ayrılıyor mu, neden yok? İşte merak edilenler...

2/3SADAKATSİZ MELİH NEDEN YOK

SADAKATSİZ MELİH NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir dizide görülmeyen Sadakatsiz'in Melih'i, hikayeleri sona erdiği için dizide eşi Bahar rolüyle tanıdığımız Yeliz Kuvancı ile projeye veda edecek. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında da yer almayan Melih karakteri akıbeti hakkında bilgileri karar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

3/3ALİ İL KİMDİR

ALİ İL KİMDİR?

Sadakatsiz'in Melih komiseri olarak son dönemlerde gündemde yer alan başarılı oyuncu Ali İl, Küçük Kadınlar dizisiyle üne kavuşmuştur. 1981 İstanbul doğumlu İl, İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro mezunudur. Böyle Bitmesin dizisinde Atilla'yı canlandıran İl 2015 yılının Ocak ayında başlayan Poyraz Karayel dizisinde Sadrettin rolünü canlandırmaktadır.[1] 2020 yılına Netflix'in orijinal gençlik dizisi Aşk 101'de Tuncay, 2021'da Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Melih karakterlerini canlandırdı.

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