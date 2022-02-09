Sadakatsiz Melih neden yok, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz'in Melih komiseri Ali İl hakkında merak edilenler

SADAKATSİZ MELİH NEDEN YOK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir dizide görülmeyen Sadakatsiz'in Melih'i, hikayeleri sona erdiği için dizide eşi Bahar rolüyle tanıdığımız Yeliz Kuvancı ile projeye veda edecek. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında da yer almayan Melih karakteri akıbeti hakkında bilgileri karar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.