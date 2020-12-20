‘Sadakatsiz’ dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen'in büyük yükselişi
Kanal D’de yayınlanan ‘Sadakatsiz’ dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) ‘starmetre’ listesinde yükselişe geçti. Genç oyuncu, sitenin dünya listesinde 78’inci olarak Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.
DÜNYANIN en önemli sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) “starmetre” listesine Melis Sezen damga vurdu. Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle dikkat çeken Sezen, sitenin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listede yükselişe geçti. Geçtiğimiz sene de 84’üncü olarak sıralamaya girmeyi başaran Sezen, bu kez 78’inci oldu. Sezen bu başarısıyla Anya Taylor-Joy’un birinci olduğu dünya listesinde ilk 100’de yer alan tek Türk oyuncu unvanını kazandı
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Türk oyuncular arasında zirveye yerleşen Melis Sezen’i Funda Eryiğit, Öykü Karayel ve Hande Erçel izledi. Türkiye listesinde ilk 5’te yer alan tek erkek oyuncu ise Haluk Bilginer oldu.
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ÇOĞU KİŞİ DERİN’DEN NEFRET EDİYOR
“Hayat Bazen Tatlıdır”, “Bizim İçin Şampiyon” ve “Leke” gibi ünlü yapımlarda rol alan Melis Sezen en büyük çıkışını ise Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”le yaptı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’la başrolü paylaşan genç oyuncu dizide evli bir adamla yasak aşk yaşayan Derin olarak izleyici karşısına çıkıyor. Birçok kişiden rolü nedeniyle tepki gördüğünü itiraf eden Sezen bir röportajında “Çoğu kişi Derin’den nefret ediyor. Derin yanlış kişiye âşık olmuş bir genç kız. Bir oyuncu için böylesine duygu yoğunluğu ve değişkenliği olan bir karakteri canlandırmak hem zorlayıcı hem de daha da keyifli bence. Bu yüzden Derin’i çok sevdim ve ona hayat verdiğim için çok mutluyum” demişti.
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SCARLETT'İN HEMEN ARKASINDA
Dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database’in (IMDb) “starmetre” listesinde her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncular yer alıyor. 11 milyonu aşkın kişinin yer aldığı listenin ilk 10 bin ismi arasında yer almak ise büyük bir prestij göstergesi ve uluslararası bilinirliğin işareti olarak kabul ediliyor. Anya Taylor-Joy’un birinci olduğu dünya listesinde Melis Sezen’in önünde Scarlett Johansson ve Olivia Cooke var. Johansson 76’ncı, Cooke ise 77’nci sırada yer aldı.