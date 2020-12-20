‘Sadakatsiz’ dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen'in büyük yükselişi

ÇOĞU KİŞİ DERİN’DEN NEFRET EDİYOR “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Bizim İçin Şampiyon” ve “Leke” gibi ünlü yapımlarda rol alan Melis Sezen en büyük çıkışını ise Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”le yaptı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk’la başrolü paylaşan genç oyuncu dizide evli bir adamla yasak aşk yaşayan Derin olarak izleyici karşısına çıkıyor. Birçok kişiden rolü nedeniyle tepki gördüğünü itiraf eden Sezen bir röportajında “Çoğu kişi Derin’den nefret ediyor. Derin yanlış kişiye âşık olmuş bir genç kız. Bir oyuncu için böylesine duygu yoğunluğu ve değişkenliği olan bir karakteri canlandırmak hem zorlayıcı hem de daha da keyifli bence. Bu yüzden Derin’i çok sevdim ve ona hayat verdiğim için çok mutluyum” demişti.