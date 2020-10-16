'Sadakatsiz' dizisinin 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin' hangi ünlü oyuncunun oğlu?

Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz', dün ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde 'Selçuk' karakteri dikkat çekti.Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğan, zor bir çocukluk geçirdiği için öfke patlamaları yaşayan, 'Nil'e saplantılı aşık ve alkolik olan Selçuk'a hayat veren oyuncu ise ünlü bir ismin oğlu...