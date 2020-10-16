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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 01:59 | 

'Sadakatsiz' dizisinin 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin' hangi ünlü oyuncunun oğlu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı 'Sadakatsiz' dizisinde 'Selçuk' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin'in, ünlü bir ismin oğlu.

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Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz', dün ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde 'Selçuk' karakteri dikkat çekti.Tekirdağ’da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğan, zor bir çocukluk geçirdiği için öfke patlamaları yaşayan, 'Nil'e saplantılı aşık ve alkolik olan Selçuk'a hayat veren oyuncu ise ünlü bir ismin oğlu...

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'Sadakatsiz'de Selçuk'a hayat veren Tarık Emir Tekin'in, ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın oğlu...23 yaşındaki Tarık Emir Tekin, 1999 yılında sona eren Şevval Sam-Metin Tekin evliliğinden dünyaya geldi.

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Tekin, İngiltere'de üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı ve mesleğini yapmak için Türkiye'ye geri döndü.Genç oyuncu, 2017 yılında 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri ve ilk Türk olmuştu.

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Şevval Sam'ın "Bir anne olarak çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum" Tarık Emir Tekin, geçmiş yıllarda da 'Çıplak' adlı filmde rol almıştı.

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