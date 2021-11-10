Sadakatsiz dizisindeki Leyla kimdir? Aslı Orcan, Sadakatsiz oyuncuları arasında
Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasına yeni bir karakter daha katıldı. Sadakatsiz yeni bölümde Aras’ın eşi olduğunu söyleyen bir kadın diziye dahil oluyor. Fragmanda Asya ve Aras’ı gören Leyla adeta çıldırıyor. Peki, Sadakatsiz dizisindeki Leyla kimdir, gerçek adı nedir? İşte karaktere hayat veren Aslı Orcan hakkında bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Aslı Orcan, Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Diziye Leyla karakteri ile dahil olan Aslı Orcan daha önce Medcezir, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol aldı. İşte 1980 doğumlu olan Aslı Orcan hakkında merak edilenler
2
ASLI ORCAN KİMDİR?
Oyuncu ve sunucu Aslı Orcan 27 Mayıs 1980, Aydın Doğumlu. 1998-2003 Ege üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar Türk Halk Dansları bölümü mezunudur. Magic you ney lames of passion grubunda profesyonel dansçılık yapmıştır.
Ekol Drama Okulu Sinema Tv Oyunculuğu Bölümü'nde bulunmuş, Ayla Algan’dan özel kamera oyunculuğu dersi ve diyalog dersi almıştır. Aslı Orcan'ın rol aldığı diziler arasında Medcezir, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura ve Kara Yazı da bulunuyor. Aslı Orcan, 2014 yılında Yetkin Dikinciler ile evlenmiştir. Çiftin bu evliliklerinden bir kızı bulunuyor.