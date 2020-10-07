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Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 20:36 | 

Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler? Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar

Sadakatsiz oyuncuları ilk bölümüyle beraber dikkatleri üzerine topladı. Kanal D ekranlarında 7 Ekim Çarşamba günü yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisinde anne ve babasını çok erken kaybetmiş, otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktorun hayatı ve evliliğinde yaşadığı sorunlar anlatılıyor. Caner Cindoruk, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu arasında başarılı oyuncular yer alıyor. Peki, Sadakatsiz oyuncuları kimler? İşte, Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar.

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Sadakatsiz dizisi oyuncuları, Kanal D ekranlarının yeni dizisini izleyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Bir tarafın saf ve tertemiz olarak nitelendirdiği ilişkinin, uzun bir saç teli ile sarsıldığı Sadakatsiz oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen başrolde yer alıyor. Burak Sergen gibi deneyimli oyuncuların da yer aldığı dizinin baş karakterlerini Volkan ve Asya oluşturuyor. İşte, Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve karakterlerin kısaca bilgileri

2HALUK GÜÇLÜ (Burak Sergen)
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HALUK GÜÇLÜ (Burak Sergen)

Ellili yaşlarının sonlarında zengin bir iş adamı. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ’da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül’e, kızı Derin’e ve oğlu Demir’e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli başarılı ve güçlü olmak için çalışan birisi. Geleneklerine bağlı.

3GÖNÜL GÜÇLÜ (Gözde Seda Altuner)
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GÖNÜL GÜÇLÜ (Gözde Seda Altuner)

Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ’da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte.

4MERT GELİK (Eren Vurdem)
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MERT GELİK (Eren Vurdem)

Çocukluğundan beri her daim yanında olan Bahar ile on beş sene evvel evlenmişler. Mert’e göre Volkan, icraatla değil lafla var olan birisi ve Mert onun popülerliğini ve yüksek enerjisini hazmedemiyor. Asya’ya içten içe bir zaafı var fakat bu zaafın Mert’in Volkan kompleksiyle de alakası var. Sıcak, hafif samimi, sözünü esirgemeyen bir adam. Yakışıklı olduğunun farkında ve bunu kullanmaktan çekinmiyor. Özgüveni yüksek.

5NİL TETİK (Nazlı Bulum)
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NİL TETİK (Nazlı Bulum)

Yirmili yaşlarının ortalarında. Annesi onu dünyaya getirirken vefat etmiş. Babası görevdeyken babaannesiyle beraber yaşamış. Babası bir görev sırasında şehit olmuş, çok geçmeden babaannesi de vefat etmiş ve bu hayatta tek başına kalmış. Aynı Asya gibi. Nil’in en güçlü tarafı, yaralı insanları iyileştirmek için çabalaması.

6SELÇUK DAĞCI (Emir Taro Tekin)
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SELÇUK DAĞCI (Emir Taro Tekin)

Yirmili yaşlarının ortasında. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil’e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.

7VOLKAN ARSLAN ( Caner Cindoruk)
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VOLKAN ARSLAN ( Caner Cindoruk)

Kırk yaşında bir iç mimar. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.

8ALİ ARSLAN (Alp Akar)
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ALİ ARSLAN (Alp Akar)

On bir yaşında. Asya ve Volkan’ın oğlu. Çocuktan ziyade, kocaman bir adam. Hassas, düşünceli, neşeli. Annesini de babasını da çok seviyor ama babasıyla daha arkadaş gibi. Annesi doktor olduğu, zaman zaman nöbete kaldığı için, babasıyla daha sağlam bir ilişki kurmuş.

9ASYA ARSLAN ( Cansu Dere )
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ASYA ARSLAN ( Cansu Dere )

Anne ve babasını çok erken kaybetmiş, otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar mesafeli gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

10BAHAR GELİK ( Yeliz Kuvancı)
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BAHAR GELİK ( Yeliz Kuvancı)

Kız meslek lisesi mezunu, el işi konusunda becerikli. Üniversitede, Ev Ekonomisi bölümünü bitirmiş. Mert ile evli. Hem çocukluk arkadaşı hem de komşuları olan Volkan’ın, karısı Asya ve oğulları Ali ile öyle güzel bir yuvası var ki, Bahar o aileye gıpta ediyor. Volkan’a karşı fazlasıyla dost fakat onun dışında daha çok kendi çıkarlarını gözeten birisi. En büyük isteği bir bebek sahibi olmak.

11DERİN GÜÇLÜ (Melis Sezen)
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DERİN GÜÇLÜ (Melis Sezen)

Yirmi dört yaşında. Yurt dışında Moda Tasarımı’nı bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen birisi .Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır ve hırslı bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp, satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.

12DERYA SAMANLI (Özge Özder)
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DERYA SAMANLI (Özge Özder)

Sıcakkanlı bir enerjisi var. Boşboğazlık edebilenn, eğlenceli, komik bir kadın. Kendi yaralarını saklamak ve üzerine düşünmemek için, burnunu devamlı başkalarının hayatlarına sokuyor. Çocukluk arkadaşları Volkan, Bahar ve Mert onun için çok kıymetli çünkü bu hayatta onlardan başka kimsesi yok.

13SERAP ŞENLİK (Olcay Yusufoğlu)
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SERAP ŞENLİK (Olcay Yusufoğlu)

Otuzlu yaşlarının sonlarında. Volkan’ın asistanı. On sene kadar evli kalmış fakat şiddetli geçimsizlikten dolayı kocasından boşanmış. Eski kocası Tarık’la olan çatışması hala bitmemiş olsa da şimdilerde hayatında birisi var. Kızına iyi bir hayat sağlamak, en büyük ihtiyacı…

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