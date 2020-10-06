Sadakatsiz dizisi oyuncuları ile dikkat çekiyor! İşte Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu

MERT GELİK (Eren Vurdem) Çocukluğundan beri her daim yanında olan Bahar ile on beş sene evvel evlenmişler. Mert’e göre Volkan, icraatla değil lafla var olan birisi ve Mert onun popülerliğini ve yüksek enerjisini hazmedemiyor. Asya’ya içten içe bir zaafı var fakat bu zaafın Mert’in Volkan kompleksiyle de alakası var. Sıcak, hafif samimi, sözünü esirgemeyen bir adam. Yakışıklı olduğunun farkında ve bunu kullanmaktan çekinmiyor. Özgüveni yüksek.