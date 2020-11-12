Sadakatsiz dizisi geceye damga vurdu! 'Yok böyle intikam'

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde; dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve merakla beklenen Asya'nın intikam sahnesi izleyici karşısına çıktı.