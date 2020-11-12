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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 09:11 | 

Sadakatsiz dizisi geceye damga vurdu! 'Yok böyle intikam'

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', dün akşam 6. bölümüyle ekranlara geldi. Aldatılan bir kadının hikayesinin anlatıldığı dizinin son bölümüne; Asya'nın intikamı damga vurdu. Eşi Volkan'dan hamile olan Derin'in ailesine yemeğe giden Asya, her şeyi açıkladı. Derin'in eşiyle ilişki yaşadığını ve hamile olduğunu söyleyen Asya, herkesi şoke etti. 'Sadakatsiz'deki intikam sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

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'Sadakatsiz' dizisi 11 Kasım Çarşamba akşamı 6. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Heyecan dolu geceye intikam sahnesi damga vurdu.

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BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde; dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve merakla beklenen Asya'nın intikam sahnesi izleyici karşısına çıktı.

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Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret yapan Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı.

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Sadakatsiz dizisi geceye damga vurdu! 'Yok böyle intikam'

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Deliye dönen Derin tam masayı terk edecekken Asya tarafından gelen bir itiraf daha geceye damga vurdu.

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Derin'in Volkan'dan hamile olduğunu da söyleyen Asya, amacına ulaştı. Ardından 'Afiyet olsun' diyerek masadan kalkan Asya, evine gitti.

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Bu sahne sosyal medyada da çok konuşuldu. 'Sadakatsiz' dizisi ve Cansu Dere Twitter'da uzun süre TT listesinde ilk sıralarda yer aldı.

İşte o yorumlardan bazıları...

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Kırmızı ruj sürmüş Cansu Dere'den daha tehlikeli çok az şey vardır...

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“Canımı yakacak kadar cesareti olanın, sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı.”

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Bir gelişi var, bir de gidişi...

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"Aldatılan kadın bakışı, aldatan erkek utangaçlığı, aldattığı kızın yüzsüzlüğü... Nerde görsem tanırım"

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"Daha önce izlediğim hiçbir sahneden bu kadar zevk almamıştım"

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"Dizi tarihinin en 10/10 alfa sahnesi"

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"Efsaneler ölmez"

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"Oyun böyle oynanır... Helal olsun Asya"

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