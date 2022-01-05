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Televizyon
Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 09:14 | 

Sadakatsiz dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı merakta bıraktı

İkinci sezon bölümleri devam Sadakatsiz’in yeni bölümü tarihi merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz her hafta çarşamba akşamları ekranlara geliyor. Haftalık yayın akışında yer almayan Sadakatsiz dizinin yerine yerli bir film ekranlara gelecek. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Yılbaşı ardından birçok dizi ekran macerasına ara verdi. Yeni bölümünü erteleyen yapımlardan biri de Kanal D’nin çarşamba dizisi Sadakatsiz oldu. Her hafta izleyicilerinin gelişmeleri merakla beklediği Sadakatsiz ekran macerasına kısa bir ara verdi.
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Kanal D’nin 5 Ocak tarihli yayın akışına göre, Sadakatsiz yeni bölümü yerine "Annem" isimli Türk filmi ekranlarda olacak. Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Özge Gürel ve Sercan Badur'un olduğu "Annem" filmi 2019 yılında vizyona girmişti. Sadakatsiz dizisinin ekran macerasına 12 Ocak Çarşamba günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
3SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu şöyle;Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?
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