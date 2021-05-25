Sadakatsiz bu hafta yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta neden yok sorusu pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından birisi olan Sadakatsiz, bu hafta yayın akışı içerisinde olmaması dolayısıyla gündemde yer aldı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta neden yok sorusu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Her hafta dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz bu hafta tekrar bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. 2 Mayıs Çarşamba günü ise yeni bölümü ile izleyicilerin karşısında yerini alacak.
2
SADAKATSİZ 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?
3
Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor!Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor.Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor!
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SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...