Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 47. bölüm tarihi merak konusu oldu

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkardı. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini araladı.