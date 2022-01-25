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Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 47. bölüm tarihi merak konusu oldu

#Sadakatsiz#Sadakatsiz Yeni Bölüm#Sadakatsiz 46. Bölüm

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. İkinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam eden Sadakatsiz, ekran macerasında 46 haftayı geride bıraktı. Yeni sezonda kadrosuna Berkay Ateş'i dahil eden dizinin son bölüm finalinde Aras ve Volkan arasındaki gerilim giderek artmış, Asya tanık olduğu sahneyle büyük bir şok yaşamıştı. Peki, çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

1/4Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman Kanal Dnin sevilen dizisi Sadakatsizin 47. bölüm tarihi merak konusu oldu

En son 19 Ocak Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Sadakatsiz, bu hafta yayın akışında yer almıyor. 26 Ocak tarihli yayın akışına göre, Sadakatsiz dizisinin 47. bölümü yerine “Yarından Sonra” isimli yabancı sinema filmi ekrana gelecek.

2/4Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman Kanal Dnin sevilen dizisi Sadakatsizin 47. bölüm tarihi merak konusu oldu

Dizinin ekran macerasına ara vermesiyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Sadakatsiz'in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada "Değerli izleyicilerimiz, her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!" ifadelerine yer verildi.

3/4Sadakatsiz bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman Kanal Dnin sevilen dizisi Sadakatsizin 47. bölüm tarihi merak konusu oldu

Sadakatsiz 47. Bölümünün 2 Şubat Çarşamba 2022 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

4/4SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkardı. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini araladı.

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