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Sadakatsiz açıklaması geldi: Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok, 47. bölüm ne zaman yayınlanacak?

#Sadakatsiz#Sadakatsiz Yeni Bölüm#Sadakatsiz 46. Bölüm

47. bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekenen Sadakatsiz bu akşam yok. Yayın akışına göre, Sadakatsiz 47. bölümü yerine yabancı sinema filmi yayınlanacak. Dizinin ekranlara ara verme nedeni resmi Instagram hesabı üzerinden duyuruldu. Peki, Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok, 47. bölüm ne zaman yayınlanacak?

1/4Sadakatsiz açıklaması geldi: Sadakatsiz bu akşam yok mu Sadakatsiz yeni bölüm neden yok, 47. bölüm ne zaman yayınlanacak

En son 19 Ocak Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Sadakatsiz, bu hafta yayın akışında yer almıyor. Yeni sezonda kadrosuna Berkay Ateş'i dahil eden dizinin son bölüm finalinde Aras ve Volkan arasındaki gerilim giderek artmış, Asya tanık olduğu sahneyle büyük bir şok yaşamıştı. Dizinin takipçileri yeni gelişmeleri merak ediyor ancak Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. 26 Ocak tarihli yayın akışına göre, Sadakatsiz dizisinin 47. bölümü yerine “Yarından Sonra” isimli yabancı sinema filmi ekrana gelecek.

2/4Sadakatsiz açıklaması geldi: Sadakatsiz bu akşam yok mu Sadakatsiz yeni bölüm neden yok, 47. bölüm ne zaman yayınlanacak

Dizinin ekran macerasına ara vermesiyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Sadakatsiz'in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada "Değerli izleyicilerimiz, her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere!" ifadelerine yer verildi.

3/4Sadakatsiz açıklaması geldi: Sadakatsiz bu akşam yok mu Sadakatsiz yeni bölüm neden yok, 47. bölüm ne zaman yayınlanacak

Sadakatsiz 47. Bölümünün 2 Şubat Çarşamba 2022 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor.

4/4SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkardı. Volkan’ın Asya’nın hayatını kontrol etmek için yaptığı hamle büyük bir engele takılırken, yangından kurtulan kişinin ortaya çıkışı tüm dengeleri değiştirecek bir sır perdesini araladı.

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