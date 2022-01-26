Sadakatsiz açıklaması geldi: Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm neden yok, 47. bölüm ne zaman yayınlanacak?

En son 19 Ocak Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Sadakatsiz, bu hafta yayın akışında yer almıyor. Yeni sezonda kadrosuna Berkay Ateş'i dahil eden dizinin son bölüm finalinde Aras ve Volkan arasındaki gerilim giderek artmış, Asya tanık olduğu sahneyle büyük bir şok yaşamıştı. Dizinin takipçileri yeni gelişmeleri merak ediyor ancak Sadakatsiz yeni bölüm bu hafta yayınlanmayacak. 26 Ocak tarihli yayın akışına göre, Sadakatsiz dizisinin 47. bölümü yerine “Yarından Sonra” isimli yabancı sinema filmi ekrana gelecek.