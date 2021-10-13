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Televizyon
Haber Giriş: 13 Ekim 2021 - 14:58 | 

Sadakatsiz Aras kimdir, kaç yaşında? Berkay Ateş, Sadakatsiz oyuncuları arasında!

Sadakatsiz yeni sezon izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sadakatsiz dizisine katılan gizemli kişinin kim olduğu merak ediliyordu. Yeni bölüm tanıtımında Derin’in hafızasını kaybeden gizemli kişiye Aras diye hitap etmesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Sadakatsiz Aras kimdir? İşte Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş hakkında bilgiler

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Sadakatsiz dizisinde Aras karakterine Berkay Ateş hayat veriyor. Yeni sezonda Sadakatsiz oyuncuları arasına katılan Berkay Ateş, en son Alev Alev dizisinde yer almıştı. 1987 doğumlu olan Berkay Ateş’in canlandırdığı karakterin yolları Asya ile kesişti.

2BERKAY ATEŞ KİMDİR

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve televizyon projeleriyle tanınan Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir.

Çukur dizisinde Mahsun karakterini canlandırmıştır. En son Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

3BERKAY ATEŞ’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

BERKAY ATEŞ’İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020- (Alev Alev)

2018 – Çukur

2018 – Gülizar

2016 – İstanbul Sokakları

2016 – Anne

2015 – Abluka

2013 – Yarım Kalan Mucize

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