Saçlarını sarıya boyatan Uraz Kaygılaroğlu yeni imajıyla TT oldu
Yeni projesi Üç Kuruş için saçlarını sarıya boyatan Uraz Kaygılaroğlu, yeni imajıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ekin Koç ile başrolü paylaşacak olan Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş dizisinde Roman mafya lideri Kartal’ı canlandıracak.
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Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç’un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’tan ilk görüntüler geldi. Tanıtımlar ardından en çok konuşulan konulardan biri ise Uraz Kaygılaroğlu oldu. Roman mafya liderini canlandırmak için saçlarını sarıya boyatan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni imajı çok konuşuldu.
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Yeni projesi için bambaşka bir görüntüye bürünen Uraz Kaygılaroğlu, kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal'a hayat verecek.
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URAZ KAYGILAROĞLU HAKKINDA
1987 doğumlu Uraz Kaygılaroğlu, ilk olarak Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynadı. Gençlik dizisi ardından FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü canlandırdı.
TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer karakterine hayat verdi. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırdı.
Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırdı. Aynı zamanda TRT 1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynadı. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırdı.
2020 Eylül ayında, aralarında Doğa Rutkay ile Boran Kuzum'un da yer aldığı ve Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde ve "Ford Dijital Stüdyo" teknolojik altyapısında düzenlenen dijital lansman gerçekleştirildi.
Haziran 2014'te Melis İşiten'le evlendi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Evlilikleri 5 yıl süren çift 2019'da boşandılar.
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Oyunculuğa başladığında 140 kilo olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği kilolarla uzun süre adından söz ettirmişti.