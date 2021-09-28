Saçlarını sarıya boyatan Uraz Kaygılaroğlu yeni imajıyla TT oldu

URAZ KAYGILAROĞLU HAKKINDA 1987 doğumlu Uraz Kaygılaroğlu, ilk olarak Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynadı. Gençlik dizisi ardından FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü canlandırdı.



TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer karakterine hayat verdi. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırdı.



Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırdı. Aynı zamanda TRT 1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yaptı. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynadı. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırdı.



2020 Eylül ayında, aralarında Doğa Rutkay ile Boran Kuzum'un da yer aldığı ve Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde ve "Ford Dijital Stüdyo" teknolojik altyapısında düzenlenen dijital lansman gerçekleştirildi.



Haziran 2014'te Melis İşiten'le evlendi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Evlilikleri 5 yıl süren çift 2019'da boşandılar.