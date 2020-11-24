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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 10:42 | 

Saç modeli bile aynı: 'Bu şovu çalmış olabilir misin?'

Koronavirüs döneminin en iddialı ödül törenlerinden biri önceki akşam yapıldı. Geceye, renkli şovuyla ünlü yıldız damga vurdu.

Backgrid UK, Backgrid USA

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1TARTIŞMA YARATTI
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TARTIŞMA YARATTI

Ancak hayranlarının gözünden kaçmayan bir ayrıntı, sosyal medyada bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

2GECEYE DAMGA VURMUŞTU
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GECEYE DAMGA VURMUŞTU

Önceki akşam Los Angeles'ta düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Salgına rağmen belirli sayıda kişinin katıldığı törene birçok ünlü de sahne şovuyla renk kattı.

3MALUMA İLE BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTI
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MALUMA İLE BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTI

Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise Jennifer Lopez oldu. Maluma ile birlikte sahneye çıkan 51 yaşındaki Lopez, hem şarkısı, hem de danslarıyla göz doldurdu.

4BEYONCENİN ALTI YIL ÖNCEKİ ŞOVU
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BEYONCE'NİN ALTI YIL ÖNCEKİ ŞOVU

Fakat bazı dikkatli hayranlar bu şov ile altı yıl önce Beyonce'nin Grammy ödül töreninde kocası Jay Z ile birlikte sergilediği şovla çarpıcı benzerlikler taşıdığını öne sürdü.

5SAÇ MODELLERİ AYNI
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SAÇ MODELLERİ AYNI

Lopez de Beyonce de şovda siyah mayo giydi. Kıyafetlerini de aynı renk çorap ve yüksek ökçeli ayakkabılarla tamamladı. Her iki yıldızın saç modelleri de birbirinin tıpatıp aynıydı.

6BEYONCE ÇOKTAN YAPTI BUNU
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BEYONCE ÇOKTAN YAPTI BUNU

Bu çarpıcı benzerlikler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir Twitter kullanıcısı "JLo... Beyonce çoktan bu performansı sergiledi ve daha iyisini yaptı" derken bir başka kullanıcı "JLo gerçekten de Beyonce'nin performansını çaldı. Her şeyi kopyaladı" diye görüşünü bildirdi.

7SAHNE TASARIMI DA AYNI
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SAHNE TASARIMI DA AYNI

Birçok kullanıcı sahne tasarımından kullanılan aksesuarlara, kıyafetlerden saç şekline her şeyin Beyonce'nin altı yıl önceki performansıyla aynı olduğunu savundu.

8YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜNÜN AYNISI
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YILLAR ÖNCEKİ GÖRÜNTÜNÜN AYNISI

Bir kullanıcı, Jennifer Lopez'in görüntüsünün, Beyonce'nin yıllar önceki görüntüsüyle aynı olduğunu ileri sürdü.

9SAKİN OLUN ARKADAŞLAR
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'SAKİN OLUN ARKADAŞLAR'

 Bu arada bazı kullanıcılar da siyah sahne kostümü ve ıslak saç modelini Beyonce'nin keşfetmediğini belirtip "bu şov çalıntı" diyenleri sakinleştirmeye çalıştı.

102002 TARİHLİ MÜZİKALDEN ESİNLENİLDİ
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2002 TARİHLİ MÜZİKALDEN ESİNLENİLDİ

Fakat gecenin organizatörlerine yakın kaynaklar ise Jennifer Lopez'in Maluma ile birlikte sergilediği bu gösterinin Beyonce'nin altı yıl önceki şovundan değil; Oscar ödüllü Chicago müzikalinden esinlendiğini belirtti.

11O SAHNEDE ÇATHERINE ZETA JONES VARDI
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O SAHNEDE ÇATHERINE ZETA JONES VARDI

Chicago müzikalinde de Catherine Zeta Jones'un rol aldığı bir sahnede benzer kıyafetler ve dekorla sergilenen bir gösteri yer alıyordu.

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