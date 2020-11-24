Saç modeli bile aynı: 'Bu şovu çalmış olabilir misin?'
Koronavirüs döneminin en iddialı ödül törenlerinden biri önceki akşam yapıldı. Geceye, renkli şovuyla ünlü yıldız damga vurdu.
Backgrid UK, Backgrid USA
TARTIŞMA YARATTI
Ancak hayranlarının gözünden kaçmayan bir ayrıntı, sosyal medyada bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
MALUMA İLE BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTI
Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise Jennifer Lopez oldu. Maluma ile birlikte sahneye çıkan 51 yaşındaki Lopez, hem şarkısı, hem de danslarıyla göz doldurdu.
SAÇ MODELLERİ AYNI
Lopez de Beyonce de şovda siyah mayo giydi. Kıyafetlerini de aynı renk çorap ve yüksek ökçeli ayakkabılarla tamamladı. Her iki yıldızın saç modelleri de birbirinin tıpatıp aynıydı.
BEYONCE ÇOKTAN YAPTI BUNU
Bu çarpıcı benzerlikler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir Twitter kullanıcısı "JLo... Beyonce çoktan bu performansı sergiledi ve daha iyisini yaptı" derken bir başka kullanıcı "JLo gerçekten de Beyonce'nin performansını çaldı. Her şeyi kopyaladı" diye görüşünü bildirdi.
SAHNE TASARIMI DA AYNI
Birçok kullanıcı sahne tasarımından kullanılan aksesuarlara, kıyafetlerden saç şekline her şeyin Beyonce'nin altı yıl önceki performansıyla aynı olduğunu savundu.
'SAKİN OLUN ARKADAŞLAR'
Bu arada bazı kullanıcılar da siyah sahne kostümü ve ıslak saç modelini Beyonce'nin keşfetmediğini belirtip "bu şov çalıntı" diyenleri sakinleştirmeye çalıştı.
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