Saç modeli bile aynı: 'Bu şovu çalmış olabilir misin?'

BEYONCE ÇOKTAN YAPTI BUNU Bu çarpıcı benzerlikler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bir Twitter kullanıcısı "JLo... Beyonce çoktan bu performansı sergiledi ve daha iyisini yaptı" derken bir başka kullanıcı "JLo gerçekten de Beyonce'nin performansını çaldı. Her şeyi kopyaladı" diye görüşünü bildirdi.