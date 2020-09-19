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Haber GiriÅŸ: 19 Eylül 2020 - 13:40 | 

SabÄ±rla bekliyoruz: Gigi Hadid'den "doÄŸurmadÄ±m" pozu

Top model Gigi Hadid ile mÃ¼zisyen Zayn Malik'in ilk bebeÄŸinin dÃ¼nyaya gelip gelmediÄŸi geÃ§en haftanÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan konularÄ±ndan biriydi.

Instagram, Mega News Agency

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1KAFALAR KARIÅžMIÅžTI
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KAFALAR KARIÅžMIÅžTI

Gigi Hadid'in babasÄ± Mohamed Hadid'in sosyal medya sayfasÄ±nda Ã¶nce paylaÅŸÄ±p sonra da sildiÄŸi ÅŸiirsel bir metin bebeÄŸin dÃ¼nyaya geldiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±na neden olmuÅŸtu.

2BU KEZ ANNNESÄ° PAYLAÅžTI
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BU KEZ ANNNESÄ° PAYLAÅžTI

Bu kez de Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'den bunu yalanlayan bir paylaÅŸÄ±m geldi. Hadid, baÅŸÄ±nÄ± kÄ±zÄ±nÄ±n karnÄ±na dayayarak poz verdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

3SABIRLA ONUN MELEÄžÄ°NÄ°N DOÄžMASINI BEKLÄ°YORUZ
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'SABIRLA ONUN MELEÄžÄ°NÄ°N DOÄžMASINI BEKLÄ°YORUZ'

Yolanda Hadid'in "SabÄ±rla onun meleÄŸinin doÄŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz" notunu yazdÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±ma yorum ve beÄŸeni yaÄŸdÄ±.

4DOÄžDU MU DOÄžMADI MI
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DOÄžDU MU DOÄžMADI MI?

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ Ã§ifti Gigi Hadid ile Zayn Malik'in ilk bebeklerinin dÃ¼nyaya gelip gelmediÄŸi bÃ¼yÃ¼k merak konusu oldu.

5DEDENÄ°N PAYLAÅžIMI HEYECAN YARATTI
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DEDENÄ°N PAYLAÅžIMI HEYECAN YARATTI

Gigi Hadid'in "emlak kralÄ±" babasÄ± Mohamed Hadid'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirsel bir metin , Ã¼nlÃ¼ modelin ilk bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdiÄŸi mÃ¼jdesini yaydÄ±.

6TORUNUNA HÄ°TABEN YAZDI
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TORUNUNA HÄ°TABEN YAZDI

Mohamed Hadid, Instagram sayfasÄ±nda Ã¶nce paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ardÄ±ndan da sildiÄŸi bu metni,Â  el yazÄ±sÄ±yla kaleme aldÄ±. Metin, kÄ±zÄ± Gigi Hadid'in dÃ¼nyaya getireceÄŸi kÄ±z bebeÄŸi hitaben yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

7MERHABA KÃœÃ‡ÃœK TORUN
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'MERHABA KÃœÃ‡ÃœK TORUN'

Mohamed Hadid'in kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran o ÅŸiiri "Merhaba kÃ¼Ã§Ã¼k torun. Bu benim. Kalbim olabileceÄŸi kadar mutlu. Senin iÃ§in gÃ¼neÅŸi ve ayÄ± diliyorum. Sana mutlu bir zaman diliyorum" dizelerini iÃ§eriyor.

8HER ZAMAN YANINDAYIM
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'HER ZAMAN YANINDAYIM'

Mohamed Hadid ardÄ±ndan da bir bÃ¼yÃ¼kbaba olarak her zaman kÃ¼Ã§Ã¼k torununun yanÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve onun iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Â 

9HEM GÃœLDÃœM HEM AÄžLADIM
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'HEM GÃœLDÃœM HEM AÄžLADIM'

Hadid "Senin yolda olduÄŸunu duyduÄŸum an gÃ¼ldÃ¼m ve gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼m. AÄŸladÄ±m, Ã§Ã¼nkÃ¼ kalbimin daima sana ait olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorum" diye yazdÄ±.

10KIZINA Ä°Ã‡Ä°N DE YAZDI
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KIZINA Ä°Ã‡Ä°N DE YAZDI

Hadid, kÄ±zÄ± Gigi'ye hitaben de "BaÄŸÄ±ÅŸlayan Allah'Ä±n adÄ±na sÃ¶ylemek istiyorum ki seni seviyorum ve seninle gurur duyuyorum" diye yazdÄ±.

11HERKES DOÄžUM MÃœJDESÄ° DÄ°YE DÃœÅžÃœNDÃœ
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HERKES DOÄžUM MÃœJDESÄ° DÄ°YE DÃœÅžÃœNDÃœ

Mohamed Hadid'in Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu metin, Gigi Hadid'in hayranlarÄ± arasÄ±nda heyecan yarattÄ±.

12FAKAT SONRA YALANLADI
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FAKAT SONRA YALANLADI

Fakat Hadid sonra bu paylaÅŸÄ±mÄ± sildi ve kÄ±zÄ±nÄ±n henÃ¼z doÄŸum yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

13AYRILIP BARIÅžTILAR
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AYRILIP BARIÅžTILAR

Gigi Hadid ve One Direction grubuyla Ã¼nlendikten sonra kariyerine yalnÄ±z baÅŸÄ±na devam eden Zayn Malik 2015'te birlikte olmaÅŸa baÅŸladÄ±. 2018de yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Ã§ift geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda barÄ±ÅŸÄ±p yeniden birlikte olmaya baÅŸladÄ±.Â

14KARANTÄ°NA SIRASINDA DUYURDU
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KARANTÄ°NA SIRASINDA DUYURDU

Hadid, koronavirÃ¼s karantinasÄ± sÄ±rasÄ±nda Malik ile ilk bebeklerini beklediklerini konuk olduÄŸu bir canlÄ± yayÄ±nda duyurdu.

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