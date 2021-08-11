Sabina Toziya kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sından acı haber!
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterine dört sezon hayat veren Sabina Toziya'nın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Daha önce beyninde tümör tespit edilip tedavi gören Sabina Toziya'nın hayatı vefatının ardından gündeme geldi. Üsküp, Makedonya doğumlu olan usta isim Bal Kaymak, Annemin Yarası gibi sinema filmlerinde de yer almıştı. Peki, Sabina Toziya kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, oyuncu Sabina Toziya'nın hayatı hakkında bilgiler.
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Sabina Toziya'nın vefat haberini senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden usta sanatçı 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakteri ile tanından Toziya beyazperde iki filmde yer aldı.
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SABİNE TOZİYA KİMDİR?
Sabina Toziya, 17 Nisan 1946 yılında Üsküp Makedonya'da doğdu.
2011- 2013 yıllarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakteri ile rol alan usta oyuncu uzun bir süredir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranlarda boy gösteriyordu
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Sabina Toziya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden 2021 Ocak ayında hastalığı nedeniyle ayrılmıştı.
Toziya beyazperdede ise Bal Kaymak ve Annemin Yarası filmlerinde rol aldı.
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SENARYO DEĞİŞMİŞTİ
Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden olmuştu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazılmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ocak ayında yayınlanan bölümünde usta sanatçı ekranlara veda etmitşi.