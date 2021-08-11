Sabina Toziya kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye Ana'sından acı haber!

Sabina Toziya'nın vefat haberini senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden usta sanatçı 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakteri ile tanından Toziya beyazperde iki filmde yer aldı.