SABİM ne demek? İşte SABİM'in açılımı

SABİM’İN GÖREVLERİ NELERDİR? SABİM varlığına esas olan amaç ve hedefleri doğrultusunda 7 gün, 24 saat boyunca, sağlık sisteminin işleyişine hakim operatörler, sağlık mevzuatı konusunda yeterli bilgilerle donatılmış çözümleyiciler tarafından sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri, talebi ve teşekkürü cevaplandırmakta ve kayıt altına almaktadır.



Türkiye’nin dört bir yanından Alo 184 SABİM hattını arayan herkes; Sağlık Bakanlığı tarafından sıcak bir dost sesiyle karşılaşmakta ve ilettiği her türlü soru veya sorunun, Bakanlığımızca empatik bir yaklaşımla sahiplenilerek, en hızlı şekilde çözümlendiğine tanık olmaktadır.



Özetle, SABİM Türkiye’ye, haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Vatandaşlarımıza düşen “184 ALO SABİM” hattımızdan aramak, sabim@saglik.gov.tr e-posta adresine ulaşmak ya da şahsen merkezimize başvurmaktadır.